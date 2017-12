La CNMC carga contra Fomento: las medidas para los VTC no se justifican y restringen la Competencia

Cada día maldigo más a este organismo destructor de lo español e inversor. Han venido empresas de fuera para beneficiarse de lo creado por otras en infraestructuras y además ridiculizarlas con el beneplácito de este organismo y sus políticos que ya tendrían que estar en la jubilación mental. Sr. Marín y demás haganselo mirar. Movistar no puede utilizar las redes de los otros pero si los otros utilizar sus redes, canalizaciones y ceder donde ella no es dominante que son muchos los lugares. Han beneficiado a las otras más que al consumidor, las otras decían que no podían competir y lo que pasaba es que no querían invertir.