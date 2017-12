Todas las telecos españolas reducen la calidad de Netflix en el 'prime time'

Vodafone ofrece la mejor experiencia y Movistar la más deficiente

La calidad de la señal de Netflix que reciben los suscriptores del servicio se ha deteriorado el pasado otoño de forma generalizada en todo el país. La conclusión se desprende del último índice de velocidades que brindan los proveedores de conectividad a Netflix, correspondiente al pasado mes de octubre, en comparación con el mismo registro del pasado septiembre.

La velocidad en las horas de mayor audiencia del videoclub online se ha rebajado una media del 2,77% entre los nueve principales operadores de telecomunicaciones del país.

El proveedor que ofrece mejor velocidad a Netflix a sus clientes es Vodafone, con un flujo medio de 3,75 Mbps, tras superar en el último mes a Euskaltel, ahora con 3,74 Mbps. Fuentes del operador rojo apuntan a este periódico que Vodafone España mantiene un acuerdo con Netflix "para optimizar su tráfico en nuestra red", sin que se hayan producido novedades al respecto.

En el lado contrario de Vodafone, en cuanto a experiencia de usuario con el servicio de pago, se encuentra Movistar, en su caso con una velocidad promedio en hora punta de 2,60 Mbps. Hasta la fecha, el operador de Telefónica no ha alcanzado acuerdos con Netflix para disponer de un repositorio en España de los contenidos de Netflix, como sí ha ocurrido con otros grandes operadores españoles. No obstante, no han sido los clientes de Movistar los que más han sufrido la caída del bitrate en el último mes sometido a consulta.

Según el mismo índice, Telecable redujo sus megabites por segundo en las horas punta el 5,37% en un mes, mientras que Euskaltel las retardó el 3,1%. El operador que menos redujo la velocidad al servicio Netflix fue Vodafone, con un descenso del 1,83%.

Calidad diferente

La calidad técnica de las emisiones de Netflix difiere mucho entre unos operadores de telecomunicaciones y otros en España. El denominado bitrate, es decir, la tasa de bits o datos por segundo, es el que determina buena parte de la calidad de la señal, por delante de otras consideraciones como el hecho de disponer de 300 o 50 Mbps contratados, independientemente de la tecnología de conectividad empleada, por ejemplo.

Según explican fuentes de la compañía, el Índice de velocidad del ISP Netflix "es una medida del rendimiento de Netflix en el horario estelar de determinados proveedores de servicios de Internet (ISP) en todo el mundo, y no una medida del rendimiento global de otros servicios/datos que pueden viajar a través de la red específica del ISP".

El mismo índice también recopila los datos de los principales operadores de telecomunicaciones de los 190 mercados en los que opera Netflix. Así, entre las mejores prestaciones de Europa destaca la que ofrece Unitymedia KabelBW, propiedad de Vodafone, en Alemania, con una media de 4,04 Mbps.

Según datos de la compañía, son más de 109 millones de personas las que disfrutan más de 125 millones de horas de programas de TV y películas por día, entre documentales, películas y series originales.

