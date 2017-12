McAfee dobla su apuesta: si el bitcoin no alcanza el millón de dólares en 2020, se "comerá su pene" en directo

John McAfee, fundador de una popular empresa de antivirus y protagonista de una esperpéntica vida como fugado de la justicia, es famoso por sus salidas de tono y sus irreverentes exposiciones de asuntos relacionados con la tecnología.

En el caso del bitcoin, McAfee es uno de sus más acérrimos defensores, y el verano pasado desafió a los 'brokers' más experimentados asegurando que el valor de esta criptomoneda alcanzaría los 500.000 en tres años, es decir, en 2020. Y si no tenía razón, se comprometía a "comer su propio pene ante la televisión en directo".

Sin embargo, tras varios meses de escalada de su valor -en el momento en que fue escrito esto, un bitcoin se pagaba a casi 15.500 dólares- el ingeniero informático ha decidido rehacer sus cálculos y doblar su ya sorprendente apuesta.

En su cuenta de Twitter, McAfee ha explicado que calculó su pronóstico en base a un modelo que apuntaba a que el bitcoin valdría 5.000 dólares a finales de 2017. Visto que la cifra se ha multiplicado por tres a falta de 20 días para acabar el año, el irreverente informático ha decidido formular una nueva apuesta: un millón de dólares será el valor de un bitcoin en el año 2020. Y ha reiterado que, de equivocarse, ejecutará el anunciado 'número' con sus genitales ante las cámaras.

When I predicted Bitcoin at $500,000 by the end of 2020, it used a model that predicted $5,000 at the end of 2017. BTC has accelerated much faster than my model assumptions. I now predict Bircoin at $1 million by the end of 2020. I will still eat my dick if wrong. pic.twitter.com/WVx3E71nyD