'Despacito', de Luis Fonsi, y sus parodias, lideran los vídeos tendencia en España en 2017

6/12/2017 - 9:14

MADRID, 5 (EDIZIONES/Portaltic) Las parodias de 'Despacito' y la propia canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee ocupan los primeros puestos entre los vídeos que han marcado tendencia en España en 2017, como ha desvelado la plataforma YouTube.

'Despacito' sigue siendo tendencia, aunque no se trate de la canción del propio Luis Fonsi, sino de las distintas versiones que de ella se han hecho. Así, de entre los vídeos que han marcado tendencia en España a lo largo de este año, la parodia de Keunam, con la imitación de 20 voces de famosos cantando la popular canción, y la de Los Morancos, sobre el momento en que el juez le comunica a Iñaki Urdangarín su sentencia por el caso Nóos, ocupan el primer y el segundo puesto, respectivamente.

El regalo maldito de YouTube, de El Rubius; La vaca lechera y más canciones, del canal de la Familia Telerín; y el El mejor tag del trap, de Paula Gonu completan el Top 5 de los vídeos que han marcado tendencia en España.

En el caso de los vídeos musicales, el primer lugar lo ocupa 'Despacito', de Luis Fonsi con Daddy Yankee, seguido del vídeo oficial de Súbeme la radio, de Enrique Iglesias con Descemer Bueno, Zion & Lennox; y el vídeo oficial de 'Felices los 4', de Maluma. 'Mi Gente', de JBalbin y Willy William, y 'Shape on You', de Ed Sheeran completan los cinco primero puestos de los vídeos musicales tendencia de 2017 en España.

TOP 10 VIDEOS EN ESPAÑA EN 2017

1.-Luis Fonsi - Despacito (Parodia) 20 voces famosas

2.-Los Morancos (Parodia) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

3.-EL REGALO MALDITO DE YOUTUBE

4.-LA VACA LECHERA y Más Canciones. Familia Telerin. Colección Canciones Infantiles.

5.-EL MEJOR TAG DEL TRAP @paulagonu

6.-Cuidamos de 3 Adorables Hámsters

7.-Manel Navarro - Do It For Your Lover (Spain) LIVE at the 2017 Eurovision Song Contest

8.-He perdido el juicio de Argos Y OS CUENTO TODA LA VERDAD.

9.-Arturo Valls imita a Pikotaro - Tu Cara Me Suena

10.-"GRACIAS A TI" ESPECIAL 4 MILLONES ElMele ft TheGrefg

TOP 10 VÍDEOS MUSICALES EN ESPAÑA EN 2017

1.-Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2.-Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

3.-Maluma - Felices los 4 (Official Video)

4.-J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

5.-Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

6.-Shakira - Me Enamoré (Official Video)

7.-Becky G - Mayores (Official Video) ft. Bad Bunny

8.-El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

9.-Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

10.-Una Lady Como Tú - MTZ Manuel Turizo

