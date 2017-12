Los vídeos más populares de YouTube España en 2017: de Despacito a ElRubius pasando por Eurovisión

Como cada año, YouTube ha realizado un repaso a los vídeos más relevantes del año. En 2017 los vídeos más importantes del año en España hay desde parodias de Despacito hasta diarios personales de youtubers, pasando por vídeos infantiles, eso sí, todos tienen algo en común: han sido virales.

Por motivos distintos, pero todos los vídeos recogidos por YouTube España han logrado una preciada viralidad que les han hecho recorrer internet en poco tiempo, pero, ¿qué es la viralidad? Según explica la propia compañía "no hay una fórmula exacta, aunque los vídeos más populares suelen tener tres características: entretienen o son informativos, de una forma u otra, los quieres compartir con otras personas, y proceden de un canal con más videos similares y con una audiencia ya existente".

Para determinar cuáles han sido los diez vídeos con mayor relevancia, YouTube explica que aunque la lista se configura en base al número de visualizaciones, no es el único elemento que influye para determinar estos diez vídeos, sino que tiene en cuenta toda la actividad que hay alrededor de él. "Examinamos las diferentes formas de interactuar con los vídeos para identificar los más destacados y de los que todo el mundo ha hablado en 2017".

Los diez vídeos más populares en España durante 2017 han sido:

1. Luis Fonsi - Despacito (Parodia) 20 voces famosas

2. Los Morancos (Parodia) Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

3. EL REGALO MALDITO DE YOUTUBE

4. LA VACA LECHERA y Más Canciones. Familia Telerin. Colección Canciones Infantiles.

5. EL MEJOR TAG DEL TRAP | @paulagonu

6. Cuidamos de 3 Adorables Hámsters

7. Manel Navarro - Do It For Your Lover (Spain) LIVE at the 2017 Eurovision Song Contest

8. He perdido el juicio de Argos Y OS CUENTO TODA LA VERDAD.

9. Arturo Valls imita a Pikotaro - Tu Cara Me Suena

10. "GRACIAS A TI" | ESPECIAL 4 MILLONES | ElMele ft TheGrefg

Los éxitos musicales

Además de compartir cuáles han sido los diez vídeos más importantes en España, YouTube también ha compartido cuáles han sido las diez canciones más destacadas en el país durante el año. El ránking está claramente marcado por el electrolatino y llega liderado por el éxito musical del año: Despacito.

1. Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

2. Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO (Official Video) ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox

3.Maluma - Felices los 4 (Official Video)

4. J Balvin, Willy William - Mi Gente (Official Video)

5. Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

6. Shakira - Me Enamoré (Official Video)

7. Becky G - Mayores (Official Video) ft. Bad Bunny

8. El Amante - Nicky Jam (Video Oficial) (Álbum Fénix)

9. Chris Jeday - Ahora Dice (Official Video) ft. J. Balvin, Ozuna, Arcángel

10. Una Lady Como Tú - MTZ Manuel Turizo | Video Oficial

