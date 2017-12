Llega Android Oreo (Go Edition), un sistema operativo que consume menos pensando en smartphones de gama baja

Google ha presentado este martes Android Oreo (Go Edition), una variante de su sistema operativo móvil pensada para 'smartphones' de gama de entrada que será capaz de acelerar el funcionamiento de las aplicaciones de estos terminales en un 15%. Estará disponible a partir de este miércoles, como parte del lanzamiento de la versión 8.1 de Android Oreo.

La disponibilidad de Android Oreo (Go Edition) culminará el proyecto 'Android Go' que Google desveló el pasado mes de mayo durante su conferencia de desarrolladores Google I/O, según ha recordado la compañía en un comunicado. La tecnológica ha destacado que es "importante" que los 'smartphones' de gama de entrada sean "completamente funcionales" a la hora de navegar en Internet y usar aplicaciones.

La edición Go podrá ser instalada en dispositivos compatibles con Android Oreo que tengan entre 512 megabytes y 1 gigabyte de memoria RAM. Google ha detallado que esta variante ofrecerá "mejoras" en el rendimiento, gestión de datos y seguridad del sistema operativo; incluirá aplicaciones "más ligeras" y adecuadas a las necesidades de personas que se conectan a Internet por primera vez, y adaptará la tienda de Google Play para destacar aquellas 'apps' que están diseñadas para funcionar mejor en el dispositivo.

APLICACIONES UN 15% MÁS RÁPIDAS

En ese sentido, Google ha destacado que Android Oreo (Go Edition) garantizará una velocidad media de funcionamiento de aplicaciones "un 15% más rápida". Además, el 'software' preinstalado por la compañía ocupará "un 50% menos de espacio". Otra de las ventajas destacadas por la empresa estadounidense es que el servicio de ahorro del consumo de datos "está activado de serie", de modo que el navegador Chrome, por ejemplo, almacena "más de 600 megabytes de datos al año".

Android Oreo (Go Edition) ofrecerá "las mismas características de seguridad" que incorpora la edición estándar del sistema operativo. Dentro de estas funciones se incluye el servicio Google Play Protect, que analiza las aplicaciones instaladas desde la tienda de Google o desde otros 'marketplaces', incluso cuando el dispositivo no está conectado a Internet.

APLICACIONES REDISEÑADAS

Esta edición de Android Oreo también contempla un rediseño de varias 'apps' de Google. Los dispositivos con este sistema operativo incluirán los programas preinstalados Google Go, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Google Play, Chrome y la nueva aplicación Files Go, que permitirá optimizar el espacio de almacenamiento del terminal.

Google ha recordado que existen "más de 2.000 millones de dispositivos activos en el mundo" que funcionan con Android. Para justificar su apuesta por esta edición, la compañía ha detallado que su sistema operativo tiene más usuarios en la India --país con una alta demanda de teléfonos de gama de entrada-- que en Estados Unidos.

