Álvarez Pallete pone deberes a Telefónica: digitalizar al usuario, ganar clientes y multiplicar fibra y 4G

Aura, su sistema de inteligencia artificial, llegará en marzo a 6 países

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, ha puesto los deberes para los tres próximos años a los 900 directivos con los que se reúne durante dos días en Madrid: crecer el 5,7% en número de clientes, hasta los 370 millones de líneas; incrementar la infraestructura de súper banda ancha, hasta los 2,5 millones de kilómetros de fibra óptica (el 40% más que llos actuales) y extender el LTE (4G) a 600 millones de personas, frente a los 550.000 actuales.

Tras indicar que "no podemos no hacerlo", el directivo ha apuntado que en los tres próximos años la compañía se exigirá digitalizar el 90% de sus procesos, así como multiplicar por siete los actuales ingresos por Big Data y lanzar la plataforma Aura en 11 países antes del 2020, frente a los seis mercados que estrenarán el sistema de inteligencia artificial de Telefónica antes del próximo marzo.

En opinión de Álvarez-Pallete, todo lo anterior permitirá aumentar tanto la satisfacción de los clientes como la relevancia de la compañía. Los anteriores compromisos forman parte de los objetivos del Plan Estratégico 2020, plazo en el que el tráfico digital prevé multiplicarse por diez. En el mismo periodo, la 'teleco' apostará por la inteligencia cognitiva, las plataformas colaborativas, el Big Data y el ciudadano como objetivo de todas las actuaciones.

"¿Quién no quiere construir una compañía así?", se ha preguntado Álvarez-Pallete en la presentación inaugural del Encuentro Telefónica 2017,foro donde el primer ejecutivo de Telefónica lamentó que "la regulación todavía no percibe este mundo y no es consciente de lo que viene", tras recalcar que la digitalización, el big data y la inteligencia artificial situarán al cliente en el centro de todo el ecosistema.

Y todo ello -añadió- "con cero errores y cero retrasos, incluso sin clics gracias a la red cognitiva que conocerá lo que se quiere hacer". Según Álvarez-Pallete, "estamos creando una red que se anticipa a los eventos", en referencia a Aura, plataforma de inteligencia artificial, paradigma de la digitalización centrada en el cliente por la que "el usuario le hablará a la red y las cosas sucederán".

Blockchain, nube, coche autónomo...

El directivo también ha mostrado la voluntad de su compañía por colaborar con otros jugadores en tecnologías como blockchain, cloud, coche autónomo, realidad virtual y aumentada, movilidad, impresión 3D y tecnología inalámbrica. En su opinión, Telefónica "es una compañía abierta, colaborativa, retadora, transparente y confiable. Nuestra misión en esta era digital consiste en ser relevantes, sobre todo para el cliente. ¿Quien no quiere participar en este cambio", reiteró. Asimismo, el presidente de Telefónica incidió en que "el éxito no está asegurado, por lo que tenemos que ganárnoslo todos los días", tras reconocer que su grupo se encuentra "en la última milla para acabar de ejecutar su misión".

El discurso Álvarez-Pallete generó el runrún entre la audiencia cuando comentó las mejoras en virtualización de la Red, momento en el que el directivo -madridista confeso- apuntó que "el mejor equipo del mundo debe tener el mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu", recinto donde se pueden ajustar las necesidades de la red de forma dinámica en cada momento.

En el mismo discurso, Álvarez-Pallete felicitó la iniciativa Profuturo de Telefónica que ofrecerá educación digital a 10 millones de niños,frente a los 2,5 millones de niños que ya forman parte del programa social de la teleco.

