Apple utilizará una pista de pruebas de Fiat Chrysler para probar su tecnología de conducción autónoma

Foto: Reuters.

Apple, más conocido como el fabricante del iPhone, parece haber alquilado un antiguo circuito de pruebas de Fiat Chrysler cerca de Phoenix, Arizona, para realizar pruebas con vehículos de conducción autónoma. Según fuentes cercanas a la de Cupertino citadas por el portal especializado Jalopnik, la compañía sigue interesada en avanzar de alguna forma dentro del sector automovilístico, tras su frustración con el Proyecto Titan el año pasado.

Durante los últimos meses, Apple ha contratado ingenieros especializados en pruebas automovilísticas y otros técnicos. La intención inicial, según dichas fuentes, es realizar diversos test con su tecnología de conducción autónoma. Este plan llegaría después de que el año pasado este gigante tecnológico dejase de lado su proyecto para fabricar un coche propio. Ahora, Tim Cook y sus chicos parecen más interesados en centrarse en la plataforma tecnológica que permite a los vehículos conducir de forma autónoma.

La semana pasada, los investigadores de Apple publicaron un informe donde destacaron su trabajo con LIDAR, un radar que gracias a un láser ofrece visibilidad a los vehículos. Además, a mediados de este año, Cook reconoció durante una entrevista con el canal Bloomberg que su compañía se estaba concentrando en "sistemas autónomos".

Desde Jalopnik indicaron que Apple declinó hacer cualquier comentario al respecto mientras que desde Fiat Chrysler no quisieron confirmar ningún tipo de información al respecto. "Debido a que la ciudad no participa en el alquiler de propiedades privadas, no tenemos conocimiento o información sobre este hecho", aseguró, Diane Arthur, directora de comunicaciones de la ciudad de Surprise, cerca de Phonix. "La propiedad, históricamente y en varias ocasiones, se ha utilizado como un circuito de pruebas automotrices", añadió.

El área metropolitana de Phoenix alberga varias áreas donde las automotrices suelen utilizar amplios terrenos para sus pruebas de valor y frío en sus vehículos. De hecho, no es una sorpresa que Apple esté utilizando esta zona para realizar distintos test con su tecnología de conducción autónoma. Compañías como Waymo, Uber, Intel Corp y General Motors aprovechan las elevadas temperaturas que caracterizan a este estado, las tormentas de polvo y un gobierno estatal que ofrece ventajas a este tipo de operaciones de innovación para probar sus productos y tecnología.

Apple cuenta también con un gran centro de datos en Mesa, Arizona, donde últimamente ha contratado a varias personas, incluidos ingenieros, gerentes de servicios y técnicos de mantenimiento.

El fabricante del iPhone, iPad y los ordenadores Mac, volvió mostrar su interés públicamente en el campo de la conducción autónoma el pasado abril, cuando el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California otorgó a la compañía un permiso para probar su tecnología en tres vehículos deportivos utilitarios Lexus RX 450h 2015. El permiso también cubrió a seis conductores, que monitoreron activamente el automóvil durante las pruebas. Varios documentos publicados posteriormente por el DMV confirmaron que Apple alquiló algunos de estos vehículos a través de Hertz.

