The Valley inaugura su nuevo espacio de innovación dirigido a la formación tecnológica de empresas y particulares

29/11/2017 - 14:14

The Valley, empresa dedicada a la educación en negocio digital para favorecer el emprendimiento, ha presentado este martes The Place, un nuevo espacio de innovación cuyo objetivo será formar a las compañías y particulares en las tecnologías más disruptivas del mercado. Este lugar cuenta con 700 metros cuadrados dedicados a la robótica, la inteligencia artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y la realidad virtual, así como un espacio especialmente diseñado para que las empresas prueben sus productos.

The Place surge con el objetivo de que "la innovación y la tecnología se acerque a los distintos públicos", ha destacado la CEO de The Valley, Arantxa Sasiambarrena, en el evento de inauguración. Según un análisis de la escuela de negocios, el 44% de los españoles afirma que tecnologías como el IoT, el aprendizaje computacional, la IA, la impresión 3D, los vehículos autónomos o las viviendas conectadas son todavía proyectos piloto. "Tenemos todos estos avances en nuestro entorno, pero no nos damos cuenta", ha añadido el Chief Strategy & Academic Officer en The Valley, Juan Luis Moreno.

En este sentido, Moreno ha comentado que las nuevas tecnologías "no solo son aplicadas por 'startups' y nuevas empresas; las grandes compañías también están interesadas". The Place nace con el objetivo de que "estas empresas comprendan el momento disruptivo que vivimos interactuando con estos avances". Para ello, el nuevo espacio de The Valley gira en torno a tres dimensiones: Tecnológica (Explore), Filosófica (Think) e Innovadora (Make).

La dimensión tecnológica de este espacio es una de las más destacadas gracias a los robots de la colección Casual Robots, la mayor de Europa con más de 400 unidades, como han apuntado desde The Valley. En The Place se puede interactuar de primera mano con robots como Zenbo, Cruzr, Promobot, Amy, SanbotS1, Tipron o Reeti, cuyas funciones varían desde la asistencia sanitaria hasta la seguridad, pasando por la atención al cliente o la domótica. Además, algunos de estos robots son los propios encargados de dar la bienvenida a los visitantes de The Place.

El nuevo espacio de The Valley también cuenta con itinerarios temáticos ofrecidos por la compañía InMediaStudio en los que se ofrecerán avances en sectores como IoT, inteligencia artificial y realidad virtual, aumentada e inmersiva para demostrar a las empresas que acudan a The Place que las nuevas tecnologías ya son una realidad en muchos negocios y sectores como en el 'retailing'. Uno de los productos presentados en la inauguración es un cajero inteligente que, con solo poner el producto sobre una placa, indica mediante dos pantallas su precio y productos similares adquiridos por otros clientes.

En cuanto a la dimensión filosófica de The Place, lo más destacado es un "ágora virtual" cuyo objetivo es el debate sobre las tecnologías disruptivas y su implicación en la vida de las personas. Diseñada por la empresa Mashme.io, esta sala cuenta con una videopantalla compuesta por 18 pantallas de vídeo de alta definición, además de cámaras, iluminación, sistemas de audio y un proyector holográfico con imágenes de tamaño humano. Con todo este equipo, se podrán mantener videoconferencias en tiempo real con hasta 80 personas.

The Place también apuesta por las nuevas ideas y su puesta en práctica con el espacio 'maker'. Este lugar está pensado para que las empresas puedan diseñar nuevos productos, soluciones y servicios, prototiparlos y desarrollarlos utilizando las herramientas y tecnologías disponibles en este espacio: impresión 3D, sensores, realidad virtual, programación de robótica e inteligencia artificial. Los estudiantes de los diversos grados de The Valley también pueden utilizar este espacio para crear ideas de negocio vinculadas a las tecnologías disruptivas.

