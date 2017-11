Macrohuelga de taxi: confusión en estaciones, autobuses colapsados y atascos de 14 kilómetros en Madrid

Como que no hay diferencia entre un taxi y un VTC. enfrente de Mi casa esta el meodromo de los taxistas, los mismos que lo hacen abriendo la puerta de atras para taparse, que luego, logicamente salpica la puerta por la que entras, los mismos que te dan el cambio con la mano, sin lavar por supouesto despues de orinar,etc... y otro tema, un VTC me cuesta al aeropuerto (T4) menos de 20€ mientras un taxi me cuesta 30€(y menos mal que es tarif plana), antes algunos no me querían llevar por vivir justo a la entrada de Madrid. Que se reciclen bastaaante, o no se comerán una rosca. Yo hce tiempo que no tomo un txi, e incluso pata moverme por MADRID, aunque en ocasiones me cueste ma, pido un CABIFY