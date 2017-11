Brecha de seguridad masiva en Apple: cualquiera puede entrar a tu Mac sin saber la contraseña

El peor error hasta la fecha. Así se puede calificar el fallo que sufren los ordenadores de Apple con el sistema operativo macOS High Sierra ya que se pueden desbloquear por completo sin necesidad de saber la contraseña.

Según ha descubierto el ingeniero turco Lemi Orhan Ergin, la última versión del sistema operativo de Apple presenta un fallo que permite saltarse la exigencia de contraseña de una forma extremadamente simple. En concreto, explica que para saltar este paso basta con poner 'root' como usuario y dejar vacío el campo de la contraseña, el sistema dará negativo varias veces, pero a fuerza de insistencia acaba cediendo y se puede saltar la seguridad.

De este modo, quien el usuario extraño que maneje un Mac con este sistema puede tomar por completo el control de los equipos, pudiendo desde navegar entre los archivos a crear nuevos permisos o borrar perfiles de usuarios.

Apple de momento ha lanzado un comunicado oficial para indicar que está trabajando en una actualización de sistema que solucione el fallo lo antes posible. Asimismo, de momento recomienda crear un perfil de usuario bajo el nombre 'Root' y establecer una contraseña.

You can access it via System Preferences>Users & Groups>Click the lock to make changes. Then use "root" with no password. And try it for several times. Result is unbelievable! pic.twitter.com/m11qrEvECs