Amazon trae a España sus taquillas automáticas: estarán en 120 comercios incluyendo Repsol, Dia o Telepizza

amanzon puede ser una empresa increiblemente buena, (o no),



pero yo no voy a comprar una empresa sin una correccion como hizo buffet con apple,



amanzon cotiza a per 255, y necesita multiplicar por 10 los beneficios para cotizar a al media retail,



buffet compro apple cuando paso de 140 dolares a 93, y ahora esta a 170,



aplicar la misma logica y ganareis,



pero apple, es una maquina de hacer dinero, amanzon, es una maquina de distribuir, pero aqui lo que importa es que gane dinero.