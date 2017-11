330 43

Las cinco tendencias de gestión de datos en marketing digital en 2018, según Sweetspot

27/11/2017 - 18:50

Las plataformas para la gestión de datos, el 'storytelling', el 'growth hacking', la verbalización del dato y el 'mobile on the go' serán las cinco grandes tendencias en 2018 relativas a la medición y utilización de los datos de campañas de marketing digital, según la agencia especializada en gestión de datos Sweetspot.

MADRID, 27 (Portaltic/EP)

A través de un comunicado, la compañía ha explicado que los avances en el mundo del marketing son "continuos e imparables", y siempre pretenden ser una revolución que ayudará a transmitir mensajes de una manera "más creativa y eficiente". El problema es que estas tendencias solo son efectivas y útiles si permiten medir el impacto que tienen contra los objetivos estratégicos de cada organización.

Por eso, Sweetspot promueve sus propias tendencias alrededor de cómo se miden y utilizan los datos con el fin de "ayudar a entender" el impacto de las campañas de marketing llevadas a cabo y "facilitar la toma de decisiones" en base a ellas.

PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE DATOS

La Plataforma para la gestión de datos es una herramienta que desde Sweetspot entienden como imprescindible para cualquier gestión de inversiones, incluidas las de marketing digital.

Una buena plataforma de gestión de datos indicará qué hacer con la información obtenida y permitirá extraer un significado útil y valioso a los datos ya recogidos. Así, se podrá visualizar y obtener información que conduzca la toma de decisiones dentro del ámbito empresarial.

'STORYTELLING'

Al igual que las marcas crean narrativas para humanizar y generar conexiones emocionales entre su audiencia y sus productos o servicios, el mismo efecto se consigue al incluir elementos de 'storytelling' en conjunción con los datos.

Estos elementos permiten que conceptos complicados sean traducidos en conclusiones de negocio --al fin y al cabo, palabras-- que hablan el mismo idioma que la persona que recibe dicha información, facilitando así la experiencia de consumo de la misma.

'GROWTH HACKING'

'Growth hacking' es un concepto basado en la experimentación y el análisis que permite identificar nuevas formas de crecimiento a través de pruebas y datos, de cara a llegar a unos consumidores con un perfil cada vez más exigente.

Esta técnica, como explican desde Sweetspot, permite aumentar de manera rápida y tangible el número de 'leads' y el conocimiento de la marca o empresa con la mínima inversión.

VERBALIZACIÓN DEL DATO

Los asistentes digitales como Siri y Alexa están ofreciendo resultados en tiempo real de temas cada vez más centrados en aspectos cotidianos. Estos asistentes de voz traducen la información o datos registrados en palabras --verbalización-- y ofrecen una conclusión elaborada, asociada a KPIs y mostrando los principales titulares y conclusiones en torno a las métricas definidas dentro de cada organización.

De esta forma, la compañía comenta que se abre un nuevo mundo de posibilidades en donde los empresarios pueden interactuar a través del lenguaje humano de una manera más natural con sus datos.

'MOBILE ON THE GO'

La continua conexión a través del móvil está teniendo un gran impacto en la toma de decisiones. Las costumbres han cambiado, tanto del consumidor como de los empresarios y, por ello, se deben adaptar en consecuencia tanto las estrategias de marketing como los propios reportes a todos los canales.

Sweetspot ha puesto como ejemplo su 'app' móvil, que conecta equipos mediante notificaciones y diálogos, añade voz a la verbalización de datos y ofrece una conclusión elaborada del estado de la empresa acorde con sus objetivos a través de los dispositivos móviles.

El CEO de Sweetspot, Sergio Maldonado, ha destacado la "importancia" que la medición de datos tiene para realizar estrategias de marketing. Por ello, ha añadido, desde la compañía se busca "dotar de mayor calado" la toma de decisiones a través de su servicio, aportando así capacidades predictivas para adaptarse "a cualquier imprevisto" y ofreciendo variables para la optimización de la toma de decisiones.

