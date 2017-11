330 43

Los usuarios de 'digital wallets' podrían beneficiarse del pago a través del móvil este Black Friday

24/11/2017 - 10:38

El 'Black Friday' representará una oportunidad para medir la creciente penetración de los pagos digitales frente a otros medios de pago, como las tarjetas de crédito, y para los usuarios, un momento para aprovecharse de los beneficios que de ellos se derivan.

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

La elevada penetración de 'smartphones', el crecimiento de la aceptación de pagos digitales por parte de los comercios y las facilidades de inclusión de funcionalidades en los dispositivos, harán que los pagos digitales se incrementen en los próximos años, según apunta el informe 'Achieving top of digital wallet: The new competitive battleground for credit card issuers', elaborado por Oliver Wyman y centrado en Estados Unidos.

"El incremento de los pagos digitales a través del móvil podría cambiar las reglas de juego de los medios de pago", ha declarado el Partner de Financial Services de Oliver Wyman, Dieter Staib, en un comunicado. Y Black Friday, la jornada de descuentos que ofrecen los comercios previa a la Navidad, se presenta como un momento idóneo para tantear los beneficios que encuentran los usuarios de tarjetas de crédito.

En un futuro cercano, a la hora de realizar un pago móvil en un establecimiento, la 'digital wallet' propondrá al comprador el uso de una tarjeta determinada, basándose en el beneficio que le pueda reportar esa transacción en forma de gestión del crédito, promociones, bonificaciones o garantías, tanto en ese punto de venta como en transacciones posteriores.

Esto significa, como ha explicado Dieter Staib, que "los emisores de tarjetas deberán competir, primero, para conseguir un lugar en las carteras digitales de los usuarios y, en segundo lugar, por ser seleccionados para realizar las transacciones en función de los beneficios que aporten al consumidor".

No obstante, no todos los usuarios de tarjetas de crédito muestran los mismos comportamientos; muchos se mueven entre tarjetas, o cuentan con más de una, para aprovechar los beneficios que de ellas se derivan.

La tendencia actual registrada en Estados Unidos refleja cómo en mercados maduros, el 50% de la población ha dispuesto de varias tarjetas de crédito que le permitiría cambiar habitualmente para conseguir beneficios a corto plazo.

En este sentido, el informe establece cinco tipos de perfiles de usuarios de tarjetas de crédito tras analizar el comportamiento de 4.000 usuarios en Estados Unidos durante dos años.

Por un lado, se encuentran los denominados 'loyalist', usuarios fieles que cuentan con una sola tarjeta de crédito que representan solamente el 50% de la población. También están los 'full switchers', un tipo de usuario que ha cambiado una sola vez de tarjeta principal.

Por otra parte, el informe recoge los 'occasional togglers', aquellos que cambian de tarjeta ocasionalmente. Asimismo, están los 'optimizers', los usuarios que cambian de tarjeta frecuentemente. Y, por último, los 'no primary card', aquellos que no cuentan con una tarjeta de crédito principal.

El informe también destaca cómo los clientes que cambian con mayor frecuencia generan mayores ingresos para los emisores de tarjetas gracias a la disposición de saldos 'revolving' más elevados.

