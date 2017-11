330 43

Xbox celebra Black Friday 2017 con más de 500 ofertas en consolas, juegos, accesorios y suscripciones

23/11/2017 - 9:19

Xbox, con motivo de Black Friday 2017, pone a disposición de los fans de la consola de Microsoft más de 500 ofertas que permitirán adquirir, a precios increíbles, consolas, juegos, accesorios y suscripciones.

MADRID, 22 (Portaltic/EP)

De esta forma, podrás hacerte con una consola Xbox One S y un juego a partir de 185 euros, suscribirte a Xbox Live con descuentos del 40 por ciento o conseguir los mejores títulos del mercado por hasta un 75 por ciento menos, como ha detallado la compañía en un comunicado.

Desde el 23 al 29 de noviembre, podrás disfrutar de un descuento del 20 por ciento en las suscripciones de 12 meses a Xbox Live Gold. Y en las suscripciones de tres meses, un descuento del 40 por ciento, del 23 de noviembre al 8 de diciembre.

Si lo que quieres es una videoconsola, Xbox One S con disco duro de 500 GB y con un juego incluido a elegir --Assassin's Creed Origins, La Tierra Media: Sombras de Mordor, Forza Horizon 3 con Hot Wheels, Rocket League o Minecraft-- estará disponible por 184,99 euros, del 23 al 27 de noviembre.

También podrás encontrar juegos con hasta un 75 por ciento de descuento, como Gears of War 4 o Halo Wars 2 entre muchos otros títulos, del 20 al 27 de noviembre.

Si lo que prefieres son accesorios y mandos oficiales compatibles con toda la gama de consolas Xbox One y PC Windows 10, podrás encontrarlos con un 20 por ciento de descuento, del 23 al 27 de noviembre. Asimismo, podrás diseñar tu mando a tu gusto en Xbox Design Lab y ahorrar 15 euros si lo encargas entre el 23 y el 27 de noviembre.

PACK REAL MADRID XBOX ONE S - EDICIÓN EXCLUSIVA

Además de todas estas ofertas, solo para España y en la tienda de Microsoft, entre el 23 y 27 de noviembre dispones del Pack Real Madrid Xbox One S - Edición Exclusiva por 185 euros.

El pack se compone de una consola Xbox One S 500GB con Blu-Ray de 4K HDR, transmisión de vídeo en 4K y HDR, mando inalámbrico Xbox, 2 sets de skins del Real Madrid para personalizar tu consola como más te guste y suscripción exclusiva a Xbox Game Pass durante 12 meses valorada en más de 100 euros para disfrutar de acceso ilimitado a más de cien fantásticos títulos de Xbox One y Xbox 360, así como descuentos en juegos de Xbox One.

Por último, desde la compañía también recuerdan que Xbox One X está a la venta desde el 7 de noviembre de 2017. La consola más potente del mercado ha llegado junto a más de 70 títulos que aprovechan su capacidad superior en gráficos, resolución, tiempos de carga.

