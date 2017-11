El Black Friday de El Corte Inglés, al detalle: cuatro días con descuentos de hasta el 40%

El Corte Inglés se ha sumado por sexto año consecutivo la Black Friday, la jornada de ofertas y descuentos que se celebra tras el Día de Acción de gracias y que este año cae el 24 de noviembre. Sin embargo, el minorista español ha detallado cómo serán sus ofertas que se extenderán hasta el 26 de noviembre; aunque el 27 de noviembre también se sumará al Cyber Monday con descuentos especiales. De Amazon a Zara: listado con todas las ofertas durante el Black Friday.

Las promociones comenzará hoy miércoles 22 a partir de las 22 horas en la web elcorteingles.es y mañana jueves 23 comenzará en los centros de El Corte Inglés donde la promoción se extenderá hasta el domingo -en los centros que abran-. Eso sí, la jornada de descuentos del Cyber Monday será exclusivamente a través de su página web.

El Corte Inglés ha explicado que durante el Black Friday ofrecerá más de 2.000 marcas con los mejores precios y descuentos de cara a las compras de Navidad, una promoción que se extiende en todas las áreas de venta.

En concreto, las promociones destacadas serán:

Electrónica: Tendrá un televisor LED Samsung 55 pulgadas, 4 K UHD con HDR y Smart TV por 769 euros (oferta limitada a 4.000 unidades), un portátil HP con procesador Intel Core i7 de 8ª generación, 8 GB de RAM y disco duro de 1 TB, por 599 euros (oferta limitada a 2.000 unidades), o una lavadora BOSCH con clasificación energética A+++ por 299 euros.

Moda. Los descuentos más importantes serán en firmas como Zendra, Couchel, Síntesis, Amitié, Elogy o Yera, con abrigos, chaquetas, vestidos y jerseys que incluyen un 40% de descuento. Emidio Tucci también ofrecerá hasta un 30% en sus trajes y americanas, en camisería y en una amplia selección de pantalones.

Zapatería. Entre lo más destacado, hay el 30% de descuento en una selección de zapatos y botines de Gloria Ortiz. Con un descuento del 40% habrá una serie de modelos de Skechers y Clarks.

Moda Joven. Firmas como Easy Wear, Green Coast y Studio Classics tendrán un 30% de descuento. Fórmula Joven y Tintoretto ofrecerán hasta un 30% en muchos de sus artículos, como bufandas, gorros, bolsos, jerseys y pantalones.

Hogar. En decoración y hogar habrá un 60% en como fundas nórdicas, un 40% en sofás de tres plazas Fly y hasta un sillón Gamer que antes costaba 195 euros, ahora a 155 euros. Además, destacan también alfombras y cojines al 60%, colchones Flex, Pikolín Relax y Aspol a la mitad de su precio habitual y edredones y juegos de cama con descuentos.

Juguetería. Por la compra de la Mansión Barbie exclusiva se regalará la Barbie y su New Beetle. Además, el Scalextric WOS Digital con 6 coches en pista, con control de combustible y mandos sin cables a 169,95 euros.

Videojuegos. Entre los descuentos, la firma destaca la PS4 de 500GB con los juegos Call of Duty WWII, Uncharted El legado perdido y Has sido tú por 249,90 euros y por sólo 39,90 euros más, el juego Sombras de Guerra y unos headseats. Asimismo, habrá ofertas especiales en juegos como FIFA 18, Call of Duty WWII, NBA 2K18 y GT Sport, entre otros.

Deportes. Habrá un 30% de descuento en productos seleccionados en Nike, Adidas, Boomerang, Reebok, Asics, New Balance. Asimismo, también habrá un 30% de descuento en las palas de Bull Padel.

Supermercado. Ofrecerá un jamón Alta Selección Premium Leyenda Íbera, pieza de 6,5 a 7,5k a 139€ la pieza, con regalo de un lomo de bellota ibérico 50% raza ibérica, de 1 a 1,2 kg o una selección de marisco a 9,95 euros la caja.

A todo ello hay que sumar el Súper Black Friday del viernes 24 con un 25% de regalo adicional en moda, lencería y zapatería para canjearlo el sábado 25 y el domingo 26 y en el caso de que el centro no abra en domingo, se podrá canjear el lunes 27.

