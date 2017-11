330 43

Nadal dice que España será "de los pocos" países europeos que en 2020 llevará banda ancha a todos los hogares

21/11/2017 - 19:05

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ha comprometido a llevar la banda ancha al 100% de los hogares españoles con una velocidad mínima de 30 MB de aquí a 2020 tal y como marcan los objetivos de la Agenda Digital Europea.

"España va a ser de los pocos países de Europa que va a llegar a 2020 al 100% de la población con al menos 30 MB", ha asegurado, en respuesta a una pregunta de la senadora socialista Olivia María Delgado Oval, sobre la "persistencia" de la brecha digital en España puesta de manifiesto en el informe anual del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI).

Nadal ha asegurado que "las cosas van mejor" en cuanto a la brecha digital y ha citado algunos datos correspondientes al periodo 2011-2016 como el incremento de un 66% a un 88% de las personas que acceden a Internet o el aumento del 61% al 76,5% de aquellos que utilizan regularmente la red.

Además, ha defendido que España es "el tercer país del mundo" en fibra óptica, "solo por detrás de Corea y Japón" y "el primero en Europa". "No me puede decir que en España tenemos un problema de conectividad respecto a otros países europeos", se ha defendido.

En cualquier caso, se ha mostrado preocupado por los municipios que aún no están conectados, aunque ha asegurado que "cada año" el Gobierno cubre "a millones de españoles" nuevos. Así, ha destacado que en 2017 gastaron 105 millones de euros en extensión de la banda ancha, "un récord de presupuesto" y que actualmente, la banda ancha puede llegar a "tres millones de hogares".

En concreto, sobre las áreas más remotas, ha recordado que este martes 21 de noviembre el BOE ha publicado una convocatoria para llegar a estas áreas por satélite u otra tecnología, ofreciendo una ayuda máxima de 400 euros por hogar para que tengan Internet a 30 MB.

Por su parte, la senadora socialista ha arrojado algunos datos para presentar al ministro lo que ha denominado como "la España offline": "el 10,2% de la población no tiene conexión a Internet a un mínimo de 10 MB, un porcentaje que aumenta hasta un 20 a 40% en ocho provincias como La Coruña o Santa Cruz de Tenerife, en casi 600.000 hogares la velocidad no llega a 2 MB y casi cinco millones de personas no tienen conexión a Internet".

Según ha precisado, si Internet llegara a estas zonas rurales y alejadas, "mejoraría la calidad de vida" de sus habitantes que "no pueden acceder a la teleasistencia, a la formación online o al teletrabajo".

Esta España, según ha precisado, "no tiene nada que ver con las posibilidades de conexión 4G o de fibra de las grandes ciudades". Por ello, ha indicado que España está "muy lejos" de alcanzar los objetivos de la agenda digital europea, de llevar 30MB al cien por cien de la población en el año 2020.

También ha apuntado que "el 47% de la población española no tiene competencias básicas digitales". Por todo ello, ha pedido atajar la brecha digital "llevando la banda ancha a precios asequibles a las zonas rurales y a través de planes de formación", para acabar con lo que ha definido como "la nueva forma de analfabetismo del siglo XXI".

