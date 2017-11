330 43

Gobal Robot Expo anuncia su tercera edición, que trasladará su celebración a IFEMA y se centrará en la industria 4.0

21/11/2017 - 14:27

Global Robot Expo (GR-EX), la feria centrada en la robótica que se celebra en Madrid, ha anunciado este martes su tercera edición, que tendrá lugar en la capital española entre los días 18 y 20 de abril de 2018 y que en esta ocasión pondrá el foco en las aplicaciones profesionales de la robótica, la industria 4.0 y la inteligencia artificial.

Durante un acto de presentación celebrado en Madrid este martes, la feria tecnológica ha anunciado el traslado de su sede, que seguirá encontrándose en la ciudad de Madrid pero pasará del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo al recinto ferial IFEMA para la próxima edición de 2018.

Debido a novedades como la del cambio de sede, el evento prevé aumentar en un 35% su volumen de negocio en 2018 con respecto a este año, alcanzando entre 140 y 150 expositores, como ha expresado Pabellón de Cristal de la Casa de Campo el jefe de operaciones de Global Robot Expo, Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, en el acto celebrado en Madrid.

Para Forner, se trata de un evento que "reafirmará que el sector de la robótica es mucho más que una apuesta de futuro". "Estamos ante una realidad imparable que, además de cambiar nuestra forma de entender el mundo, está transformando los procesos productivos y generando grandes negocios", ha explicado el portavoz de la feria.

En la presentación, que ha contado también con la participación de Red.es, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital --instituciones que colaboran con el evento--, se ha anunciado también que la feria se centrará en las aplicaciones profesionales de la robótica, entre las que se destacan especialmente la inteligencia artificial y la Industria 4.0.

Global Robot Expo ha adelantado también quiénes serán algunos de los conferenciantes que intervendrán en su tercera edición, entre los que ha destacado a Denis Niezgoda, de DHL, Russ Angold, de la compañía de exoesqueletos Ekso Bionics, Samuel Bouchard, de la empresa de robótica RobotiQ, Enrico Krog Iversen, de Universal Robots y Ángela Montánchez, de Fujitsu España.

Asimismo, en el acto de presentación han intervenido algunas de las empresas que estarán presentes en la edición de 2018 del evento, como es el caso de Altran y Shadow Robot Company, esta última una empresa británica de robótica que ha abierto una nueva sede en Madrid durante este año tras su participación en la feria.

En el caso de Altran, la compañía presentará en la tercera edición de Global Robot Expo un total de diez novedades, según el director de la empresa, Miguel Arjona Villanueva, entre las que destaca una visita interactiva a través de cascos de realidad virtual de la planta de Airbus en Puerto Real (Cádiz).

Entre el resto de las novedades de la tercera edición de Global Robot Expo, destaca 'The Factory of the Future', una zona dedicada a la Industria 4.0 en la que se podrán ver las diversas tecnologías implicadas, como la fabricación aditiva, robótica colaborativa, Internet de las Cosas (IoT) o contenidos sobre ciberseguridad.

El evento presentará también contenidos sobre los futuros cambios que se avecinan en la regulación de los drones en España y la gestión de espacios aéreos, sobre el sector de la salud y las soluciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida --como los exoesqueletos de SuitX y Skel-Ex y prótesis robóticas-- y sobre robótica educacional, con un aula tecnológica con aplicaciones para alumnos y docentes o para el aprendizaje de programación.

