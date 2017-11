Análisis del OnePlus 5T: la fórmula para tener un gama alta por 500 euros

Nº1 Calma tío, calma. No te sofoques, ni sulfures ni te calientes. Auque creo que algo de razón llevas, debes tener en cuenta que cada uno con su dinero hace lo que le place. Yo, por ejemplo, no tengo teléfono móvil y hasta ahora no me hace ninguna falta. Reconozco que son chatarra de alta tecnología y bastante útiles, pero en absoluto imprescindibles más allá de la pedrada que calce cada uno. Apena y asusta ver a la gente mirando la pantalla como posesos la mayor parte del tiempo libre que tienen. No se habla, no hay diálogos ni intercambio de opiniones si no es a través del engendro.



Si a eso añadimos que le estás regalando tu vida y la de los tuyos a una panda de gentuzas sin escrúpulos y que saben todo de ti, pero tu nada de ellos, pues me parece a mí, ojo, que por mucho móvil caro que lleves, no se dejas de ser una persona con pocas luces y bastantes manías en la mayoría de los casos.



Pero es mi opinión personal y no mando a nadie a ningún sitio.



Que cada cual haga lo que crea oportuno con su dinero mientras no haga daño a nadie.