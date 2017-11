330 43

Consejos para que los niños naveguen de forma segura en Internet y aprendan a evitar el ciberacoso

20/11/2017 - 12:15

El día 20 de noviembre se celebra el Día Universal del niño, que conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, en 1959, y también la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989. Entre los derechos establecidos por estos tratado, destaca la promoción de medidas para garantizar que los niños se vean protegidos contra toda forma de discriminación, incluyendo el acoso escolar.

Pese a ello, el 30% de los estudiantes menores de edad de todo el mundo ha sufrido 'bullying' alguna vez en su vida, según revelan los datos de la Organización Mundial de la Salud. Con el uso de las nuevas tecnologías, muchos de estos casos de acoso escolar han saltado rápidamente del contexto 'offline' al 'online', convirtiéndose en ciberacoso o 'cyberbullying'.

Ante esta situación, conviene que los niños tengan en cuenta algunas medidas preventivas para impedir que una conversación, un correo, una publicación en redes, o cualquier otra forma de interacción online se convierta en un caso de ciberacoso.

PRECAUCIÓN EN RRSS

Desde la compañía DAS Seguros recomiendan mantener los perfiles de redes sociales en modo privado en vez de público, de forma que los niños tengan siempre en cuenta a quién transmiten su información o envían un archivo. En este sentido, siempre es recomendable revisar las personas que forman parte del círculo de seguidores o amigos 'online', así como no aceptar solicitudes de desconocidos.

También es importante conocer las políticas de uso que rigen cada plataforma digital. Con ello, como explican, se favorece que se sepa cómo informar a los proveedores del servicio en caso de que el niño detecte a un usuario cuyo comportamiento no respete las normas comunitarias.

En este caso y en otros, es también recomendable utilizar la función de bloqueo que incluyen muchas redes y plataformas, ya que prohíbe el acceso a aquellos usuarios que envíen mensajes inapropiados o extraños. De esta forma se puede evitar que la situación empeore antes de convertirse en un caso de 'cyberbullying'.

NO DESCUIDAR LA SEGURIDAD

Con el fin de que los ciberacosadores no tengan acceso a las cuentas en las redes sociales, es importante que los menores utilicen contraseñas con un alto nivel de seguridad. Suelen ser aquellas que incluyen números o signos de puntuación y que intercalan minúsculas con mayúsculas, pero con esto no basta, advierte DAS Seguros. También se deben cambiar las contraseñas de acceso a redes sociales de forma regular.

Por otra parte, es fundamental que los ordenadores que manejen los menores cuenten con un buen antivirus y cortafuegos actualizados, y evitar el uso de equipos que no cuenten con esta protección. La ausencia de estos programas incrementa el riesgo de que alguien pueda robar los datos personales introducidos en el ordenador, y además también se puede activar la 'webcam' desde fuera sin que el menor lo haya autorizado.

Precisamente las cámaras suelen ser uno de los objetivos más atacados, por lo que desde DAS Seguros recomiendan utilizar un modelo con una luz piloto que indique si está grabando o no.

La ciberseguridad no solo consiste en tomar precauciones, también consiste en no ponérselo fácil a los posibles ciberacosadores. Es por ello que la compañía de seguros recomienda tener cuidado al compartir información personal en Internet, ya sea la dirección, el número de teléfono, o el nombre y apellidos. Esto también se aplica a fotografías y vídeos, que cualquiera puede utilizar indebidamente para atacar a los menores que aparecen en ellos.

IGNORAR AL CIBERACOSADOR

Aunque se apliquen todas estas medidas preventivas de seguridad, no se puede garantizar que un ciberacosador no ataque contra un menor de edad. Por ello, DAS Seguros insiste que lo mejor que se puede hacer ante las provocaciones de un posible acosador es no responderle y no seguirle el juego, a no ser que a no ser que sea para informarle de que lo que está haciendo puede considerarse un delito.

En caso de que los ataques vayan a más, es importante concienciar al niño para que hable de este problema con sus padres y con sus amigos. Si se ataja la situación a tiempo, se puede evitar un problema.

Aunque la mejor respuesta ante un caso de 'cyberbullying' sea no responder, eso no significa que no haya que hacer nada. En este sentido, DAS Seguros recomienda que los menores guarden todo aquello que consideren como una prueba de ciberacoso, ya sea un chat o una publicación 'online'. Estas pruebas pueden ser claves si se deciden a denunciar los hechos.

