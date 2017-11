330 43

Microsoft anuncia una edición especial de Xbox One S protagonizada por el Real Madrid de fútbol

20/11/2017 - 11:27

Microsoft ha anunciado el lanzamiento de una edición especial para España de su videoconsola Xbox One S protagonizada por el Real Madrid de fútbol, que se encuentra disponible en la tienda de la compañía tecnológica, a un precio de 279,99 euros.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

El 'Pack Real Madrid Xbox One S - Edición Exclusiva' ha sido anunciado por Microsoft a través de un comunicado, como "un paso más" en la colaboración que mantienen Xbox y el Real Madrid, que comenzó el pasado 19 de julio con la confirmación de la plataforma de Microsoft como patrocinadora oficial del club de fútbol madrileño.

El 'pack' incluye una consola Xbox One S de 500 gigabytes con Blu-ray de 4K HDR y transmisión de vídeo en 4K y HDR, un mando inalámbrico Xbox, dos 'sets' de 'skins' del Real Madrid para personalizar la videoconsola y una suscripción a Xbox Game Pass durante 12 meses, valorada en más de cien euros, para disfrutar de acceso ilimitado a más de cien títulos de Xbox One y Xbox 360, así como descuentos en juegos de Xbox One. El precio total del paquete es de 279,99 euros.

