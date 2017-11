La cultura DevOps da un paso adicional al Agile, extendiendo los valores más allá del desarrollo

Guillermo Montoya, CEO de DEISER, empresa española de tecnología que desde hace más de 10 años representa a ATLASSIAN en España, a propósito de la Celebración su 9ª edición, 5ª en Madrid, de "ATLASSIAN Enterprise Day" responde a algunas interesantes cuestiones sobre el mundo ATALSSIAN, y sus soluciones de software ya utilizadas por varias empresas del Ibex 35.

¿Qué sectores de actividad o tipología de clientes son el target principal de DEISER?

Realmente nuestro cliente típico no pertenece a un sector concreto. Los productos y servicios que realizamos son técnicos y por tanto están dirigidos a departamentos de TI fundamentalmente. Eso no significa que ocasionalmente hayamos tenido o tengamos proyectos con otras áreas de negocio pero en ningún caso vinculados a un sector concreto. Lo que nos satisface es que muchos de nuestros clientes son grandes compañías que pertenecen al Ibex 35 o con gran proyección internacional.

¿En qué consiste su proyecto? ¿Qué valor añadido aporta al mercado?

Consiste en ofrecer a todas las empresas que utilizan los productos de Atlassian (Jira, Jira Service Desk, Bitbucket, Confluence, etcétera) la mejor respuesta a sus necesidades: conocer, implantar, adaptar, mantener y mejorar sus infraestructura con este conjunto de soluciones; desarrollar producto software que facilite la extensión de estas soluciones en el mercado internacional; y participar en el cambio que las empresas pueden aportar a la sociedad mediante la intervención de DEISER en foros, eventos e iniciativas de cambio. Para nosotros la empresa debe cambiar para dar cada vez más participación a las personas de dentro que más valor pueden aportar.

Queremos que cuando alguien cuente con DEISER sepa que no solo está recibiendo un servicio, un producto, o una solución software a su problema sino que está participando en el cambio de la sociedad y contribuyendo a mejorarla y hacerla más equitativa.

¿Qué es el DEISER Enterprise Day? ¿Qué supone para el sector IT su celebración?

DEISER Enterprise Day es el evento Atlassian más importante de España (después de los eventos de la propia Atlassian, Summit y Atlascamp). Su desarrollo se ha convertido ya en una tradición para todas las empresas del sector TI que quieren saber qué se está haciendo con estas herramientas, qué están haciendo sus usuarios más relevantes y qué fabricantes de AddOns (Apps, como se llaman ahora) son los que más están vendiendo.

En este 2017 celebramos el noveno Enterprise Day (quinto en Madrid) por segunda vez en el Teatro Goya, el 21 de Noviembre y esperamos recibir a más de 200 personas, 9 Apps Vendors, gente de Atlassian y 4 empresas que expondrán sus casos de éxito. Además, DEISER tendrá un papel importante a lo largo de la jornada y Atlassian hablará de cultura DevOps, ahora tan de moda.

Por tanto, para el sector supone un punto de encuentro para conocer el estado del arte de este fabricante desde la perspectiva del solution partner más importante de España, DEISER.

¿Qué objetivos se persiguen con este tipo de eventos?

Al principio, el objetivo era dar algo más de visibilidad a un fabricante que estaba ascendiendo, que era poco conocido y que necesitaba referencias importantes para que el mercado tecnológico tuviese información adecuada. De hecho, en muchos casos no se relacionaban los productos entre sí con un único fabricante y a veces había personas que pensaban que Jira y Atlassian no tenían nada que ver.

Ahora todo ha cambiado. Más de 100.000 clientes en todo el mundo, una empresa que cotiza en bolsa, casi 10.000 millones de dólares de valor y productos software que se usan y se conocen en todo el mundo: Jira Software, Jira Service Desk, Trello, Confluence, Bitbucket, etcétera

En la actualidad se trata, sobre todo, de aprovechar la presencia de más de 200 personas y decenas de empresas para intercambiar experiencias, conocer las novedades de la compañía, y estar en contacto directo con los fabricantes de Apps disponibles en el Marketplace de Atlassian.

Por otro lado, el cambio de nombre a DEISER Enterprise Day busca también reivindicar la figura del Solution Partner y su papel fundamental para implantar los productos Atlassian en las grandes compañías. Un reto que queremos que siga teniendo una curva ascendente durante los próximos años.

¿En qué se diferencia DEISER de sus competidores?

En relación a otras empresas, no estoy seguro en qué nos diferenciamos. La realidad es que para nosotros resulta difícil ejecutar un trabajo o proyecto al que no vemos el sentido o cuyos resultados no podemos garantizar o vender un producto que sabemos que el cliente no va a emplear. En nuestro caso, no todo vale para vender o desarrollar nuestro negocio. No quiero decir con esto que las demás empresas no lo hagan. Nosotros lo hacemos todos los días.

¿En qué se diferencia ATLASSIAN del resto de fabricantes de herramientas de software para haber tenido tan vertiginosos resultados?

Sobre todo en su modelo comercial. ATLASSIAN no tiene fuerza de ventas. Ofrece sus productos a través de su página web y a través de una red de Partners especializados que están distribuidos por todo el mundo. Desde ese punto de vista es una empresa 'diferente'.

¿Es la cultura Devops el paso siguiente a Agile? ¿Qué papel desempeñan las herramientas y soluciones ATLASSIAN en ello?

Todo parece indicar que el movimiento de transformación digital de las empresas está acelerándose a pasos agigantados. En este contexto, la cultura DevOps es fundamental puesto que permite romper los silos existentes entre operaciones y desarrollo y romper las pocas barreras que van quedando.

Nada puede fluir adecuadamente si se interponen obstáculos a la transparencia, agilidad empresarial e innovación tecnológica y, efectivamente, la cultura DevOps da un paso adicional al dado por Agile, extendiendo los valores y los retos más allá de los equipos de desarrollo de software.

En este contexto Atlassian juega un papel fundamental. Primero porque ya lo llevan jugando desde hace mucho tiempo en el mundo del desarrollo de Software, pero sobre todo porque sus herramientas permiten dotar de respuesta tangible a todas las acciones dirigidas a romper esos silos y aumentar la transparencia, comunicación y colaboración entre las distintas áreas de las organizaciones.

Este conjunto de herramientas, integradas, ofrece un marco inigualable para conseguirlo. Y muy pronto, además, con la incorporación a la familia de Productos de Stride, se redondeará la faena.

Se avecinan tiempos tremendamente interesantes y DEISER estará presente a través de Atlassian, como palanca fundamental de esa cultura de cambio, orientada a las personas y sin Silos.

