La IA, las implicaciones éticas del Big Data y la ciberseguridad, puestas a debate en los Impact Innovation Talk

17/11/2017 - 16:24

Telefónica Open Future_, la plataforma para emprendedores de Telefónica, ha celebrado este jueves la tercera edición de los Impact Innovation Talks, donde se ha debatido los desafíos de la inteligencia artificial, el uso del Big Data para el bienestar social y sus implicaciones éticas, y la ciberseguridad y las víctimas de los ciberataques.

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Al igual que en las anteriores ediciones, la asociación de mujeres directivas PWN Madrid (Professional Women's Network) ha colaborado en la organización y desarrollo del evento. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que se celebra el 19 de noviembre, los ponentes de esta edición también han hablado sobre el papel de las mujeres en estos ámbitos tecnológicos.

"Desearía que hubiese más mujeres en la ciencia y la tecnología", ha lamentado el director del Instituto de IA en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Ramón López de Mántaras, quien considera que "la diversidad es buena en un sector crucial para la sociedad". La presidenta de PWN Madrid, Raquel Cabezudo, ha comentado, al cierre de las ponencias, que "se debe seguir apoyando que el talento femenino forme parte de los ecosistemas emprendedores, donde representa un 18%, lejos de la paridad".

La tercera edición de los Impact Innovation Talks se ha realizado en un formato cara a cara en el que dos ponentes han debatido sobre el tema propuesto. La charla sobre Big Data ha estado protagonizada por la directora de Gartner Consulting para España y Portugal, Rebeca García, y por el responsable de 'Big Data for Social Good' en Luca Data-Driven Decisions de Telefónica, Pedro Antonio de Alarcón.

López de Mántaras ha debatido sobre las expectativas en inteligencia artificial, en una charla en la que también ha participado la directora de Predicción de Comportamientos Humanos en Telefónica, Angela Shen-Hsieh. Por último, la ponencia sobre ciberseguridad corrió a cargo de la hacker y analista de inteligencia de ElevenPaths de Telefónica, Yaiza Rubio, y el responsable de Inteligencia de Seguridad en Telefónica Digital, David Barroso. El acto fue inaugurado por la responsable de Womens Age, Blanca Drake, iniciativa de Telefónica en apoyo el emprendimiento femenino en entornos tecnológicos y digitales.

LA IA NECESITA SENTIDO COMÚN

La tercera edición de los Impact Innovation Talks comenzó con Shen-Hsieh y Ramón López de Mántaras hablando sobre la inteligencia artificial en la actualidad y sus retos para el futuro. Si bien ambos investigadores han concordado en que la IA ha conseguido grandes avances, también han destacado que a esta tecnología aún le falta camino por recorrer.

En este sentido, López de Mántaras ha resaltado las partidas que han ganado varias inteligencias artificiales a juegos como el ajedrez o el Go, aunque también ha comentado que "se ha exagerado la capacidad de la IA para resolver problemas". "El mundo real es más complejo que un juego de ajedrez, y es que allí donde se necesita el sentido común, la IA falla", ha concluido el investigador.

Una opinión similar ha compartido Shen-Hsieh, quien ha definido los desafíos comerciales y el Big Data como "unos obstáculos que aparecen al utilizar IA y 'machine learning'". Además, la investigadora estadounidense ha detallado que la gente no suele estar acostumbrada a esta tecnología e hizo hincapié en que "no se debería temer a la IA".

BIG DATA PARA USO SOCIAL

Muchos expertos en Big Data creen que la enorme cantidad de datos no solo sirve para beneficio de las empresas al conocer mejor a sus clientes, también tienen un uso social y ético. Así, ha opinado la ingeniera de telecomunicaciones Rebeca García, que ha destacado que el 80% de los teléfonos móviles se encuentran en países en desarrollo. "Esto facilita una red que genera información 365 días al año", ha apuntado García, y ha añadido que esta red se podría usar en zonas pobres para actuar con rapidez en caso de desastre natural.

Luca Data-Driven Decisions realizó este experimento con los terremotos que afectaron a México, en septiembre. Por medio de las llamadas que se realizaron y una 'tablet' con el mapa geográfico del país, Pedro Antonio de Alarcón ha mostrado a los asistentes a la jornada de Impact Innovation Talks las zonas que fueron más afectadas. "Conociendo esto, se puede actuar en consecuencia cuando pasa algo grave y usar los datos con un bien social", ha señalado el responsable de Luca.

No obstante, el Big Data también tiene versiones más comerciales, e incluso negativas. "Las empresas utilizan las búsquedas de la canción 'All I want for Christmas is you' para empezar con su promoción de Navidad", ha revelado de Alarcón, quien ha añadido que "no se conoce de ningún comité de ética de datos en ninguna empresa". "La actividad digital de los usuarios es un 'proxy' del comportamiento, para bien o para mal", ha destacado.

LOS CIBERATAQUES SON UNA CERTEZA

La última ponencia de los III Impact Innovation Talks ha tratado sobre la ciberseguridad y el peligro que suponen los cibercriminales para las personas y para las empresas. En este sentido, la hacker Yaiza Rubio ha hablado sobre las "muchas empresas que se creen seguras por invertir un poco en seguridad como si eso fuese suficiente". "Deben tener en cuenta que el enemigo va a llegar", ha advertido Rubio, quien recuerda "con pelos de punta" el día en el que el 'ransomware' WannaCry atacó Telefónica.

De la misma opinión es David Barroso, quien cree que la tecnología ha puesto las cosas más fáciles "a los que espían y roban información". Es más, Barroso considera que "la estrategia de solo defenderse no funciona", y a su vez propone "ser activos y suponer que va a ocurrir algo". "Mi estrategia es engañar a los atacantes para que no sepan que son vigilados", ha destacado.

Además de las buenas soluciones de seguridad, ambos expertos en la materia han concordado en que el sentido común y la prudencia son de mucha ayuda. Y es que "un 78% de las personas que reciben e-mails con enlaces desconocidos los abre por curiosidad", ha destacado Rubio, quien recomienda difundir los consejos básicos de ciberseguridad entre familiares y amigos porque "no todo el mundo es experto".

"Hasta que no pasa algo no se reacciona", ha lamentado en este sentido Barroso, que también ha recomendado el sentido común en acciones como mantener actualizados los sistemas y equipos.

