Conway Kosi (Fujitsu): "Hay que dialogar con los clientes y co-crear un viaje digital relevante para sus negocios"

17/11/2017 - 14:22

La co-creación digital y los resultados positivos vistos en las compañías que participan de esta estrategia han sido los protagonistas de la última edición de Fujitsu Forum 2017, celebrada en Múnich (Alemania) los días 8 y 9 de noviembre.

El 46% de las organizaciones ya ven resultados de los proyectos de transformación digital, dato que recoge el tercer informe de la compañía sobre el impacto de la transformación digital. La tecnología ocupa un papel importante en la estrategia digital, pero no todo es tecnología.

"Las habilidades, un plan y un ecosistema de socios" se presentan como los otros tres pilares de la transformación digital, como comparte el responsable de Servicios de Infraestructura en EMEIA, Conway Kosi, en una entrevista a Portaltic.

La transformación digital de los negocios "es, en realidad, un viaje mucho más difícil de lo que piensan nuestros clientes", apunta Kosi. De ahí que sea necesario tener un socio que guíe a las empresas en su viaje de transformación para que les ayude a llevar a sus propios clientes los servicios del futuro.

Para superar los retos que se plantean a las empresas, se necesitan "habilidades especiales", como explica el directivo, tanto en 'cloud' como en IT tradicional. Y esto, matiza, se encuentra entrenando o contratando a las personas que tienen esas habilidades.

También es importante contar con un plan, "el camino a la transformación digital" porque, como comenta el responsable de Servicios de Infraestructura, "cada viaje es distinto para cada cliente". En este punto hay que "ser capaz de dialogar con los clientes y co-crear un viaje digital para ellos, que sea relevante para sus negocios". Tampoco puede faltar un ecosistema de socios con los que trabajar. "Nuestro trabajo es la integración y la orquestación de diferentes ecosistemas de socios", apunta Kosi.

No obstante, una tercera parte de las empresas que han iniciado un proyecto de transformación digital lo ha cancelado en los dos últimos años, según el informe. "Esta bien cancelar proyectos", asegura Kosi, y explica que "hay una creencia de que el fallo es malo, pero no es necesariamente malo".

"Si quieres crear una cultura de experimentación, de co-creación, hay que reconocer que muchos conceptos no tendrán éxito", apunta el directivo de Fujitsu. "Cuando un concepto no funciona, tenemos que parar", añade, y explica que lo importante es reconocer que no funciona y parar para pasar a lo siguiente. Hay que aprender de ese fallo para probar de nuevo.

Muchos clientes, como apunta Kosi, "reconocen que es un experimento y prueban conceptos". Tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización o la robótica no suponen ningún problema para las compañía que inicia un proyecto digital. "Reconocen que tenemos que pensar en la implementación de la mejor tecnología", porque si no lo hacen ellos, "lo hará la competencia".

En el centro de esta estrategia se encuentra la visión 'Human Centric', centrada en la persona, de Fujitsu. La compañía japonesa tiene al usuario final en mente cuando tiene que ofrecer nuevos servicios digitales a los clientes de sus clientes, como expone Kosi.

Al final de todo, la propia cultura de cada país influye en el modelo de negocio, su aproximación a la prueba de nuevas estrategias y la forma de afrontar los retos del mercado. En este sentido, el directivo de Fujitsu resalta que "algunos países son más disruptivos que otros. Y España en un buen ejemplo de ello, por su forma de pensar", apunta, frente a otros, como Alemania, que se presentan como más tradicionales.

