330 43

La ONCE inaugura TifloInnova 2017, la quinta edición de la feria de tecnología accesible para personas ciegas

17/11/2017 - 13:22

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha presentado este viernes la quinta edición de TifloInnova 2017, una feria de tecnología cuyo objetivo es acercar y dar a conocer los dispositivos accesibles de fabricantes y productores a las personas con discapacidad visual.

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

En el acto de presentación han estado presentes la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Mª Carmen Vela Olmo; la vicepresidenta de la ONCE, Patricia Sanz Cameo; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Borja Fanjul Fernández-Pita; el director general de la ONCE, Ángel Sánchez Cánovas, y el director del Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación Tiflotécnica (CIDAT); Guillermo Hermida Simil.

Más de 30 empresas, desarrolladores y fabricantes procedentes de varios países se dan cita en TifloInnova 2017, que este año toma el lema "TifloInnova 5.0... Una tecnología global". Una de las compañías más destacadas en el evento es Samsung, cuyo 'stand' ofrece a los visitantes varios productos accesibles, como televisores intuitivos, 'smartphones' que controlan electrodomésticos como neveras y lavadoras, y visores para que las personas con bajo grado de visión pueden ver cosas alejadas acercando la cámara de su teléfono.

Entre los pasillos de TifloInnova 2017 también se pueden encontrar otros dispositivos pensados para personas con discapacidades visuales como las impresoras de braille Index V5, de la empresa sueca Index Braille. "Hay dificultades para los ciegos desde la escuela", señala el gerente de ventas de la compañía Niels van Weele, quien destaca que sus impresoras, especialmente diseñadas para el ámbito educativo, pueden resolver el problema para "personas ciegas y no ciegas". "Los profesores pueden imprimir documentos en braille para sus alumnos de una forma muy rápida desde sus 'smartphones' y ordenadores", explica.

Entre las novedades de esta edición también destaca APP Space, un espacio dedicado a desarrolladores de aplicaciones que ayudan a las personas ciegas en gran parte de su día a día. En este espacio participan 'apps' como Blind Explorer, Lazzus, Metrociego, Navilens, Sunu o El Entrenamiento Cerebral ONCE-Vodafone.

TECNOLOGÍA PARA INTEGRAR EN LA SOCIEDAD

"La tecnología nos permite romper cadenas, alcanzar nuevos retos y llegar a metas que hasta este momento eran impensables", ha destacado Hermida en el evento de presentación, donde ha agradecido, además, la colaboración de las compañías participantes en TifloInnova 2017. En este sentido, Sánchez Cánovas ha valorado el uso y desarrollo de las tecnologías para que las personas invidentes "puedan estar más integrados en sus familias, en sus trabajos y en la sociedad".

Sanz Cameo también ha apreciado el esfuerzo de las compañías ante el desarrollo de dispositivos accesibles para las personas con deficiencias visuales o ciegas, pero ha añadido que "aún estamos un paso por detrás". "Apostamos por sociedades tecnológicas e inteligentes donde podamos convivir todos, donde los coches eléctricos no sean un riesgo para las personas ciegas porque por su silencio no podamos anticipar su presencia", concluye. Una afirmación que también comparte un voluntario del CIDAT , quien ha expresado que "cualquier fabricante puede crear tecnología aplicable porque no se necesita un desarrollo espectacular".

TifloInnova 2017 está ubicada en el Centro Deportivo y Cultural de la ONCE (Paseo de La Habana, 208), en Madrid, en horario de 10:00 a 20:00 los días 17 y 18 de noviembre, y de 10:00 a 14:00 el domingo 19. La entrada es libre y gratuita para todos los visitantes.

PUBLICIDAD