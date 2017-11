330 43

L.A. Noire ya disponible para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One

14/11/2017 - 14:33

Rockstar Games ha anunciado que las nuevas versiones mejoradas del thriller policíaco L.A. Noire ya están disponibles desde este martes para las plataformas Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One.

MADRID, 14 (Portaltic/EP)

L.A. Noire se desarrolla entre el glamour y la corrupción de Los Ángeles en la década de los 40 y narra la historia de Cole Phelps, un veterano condecorado y recién ascendido a detective que debe investigar una serie de casos inspirados en crímenes reales.

El jugador, de la mano de Phelps, deberá buscar pistas en escenas del crimen, interrogar a sospechosos y perseguir a criminales mientras busca la verdad en una ciudad donde todo el mundo oculta algo.

L.A. Noire para PlayStation 4 y Xbox One incluye el juego original completo y todo el contenido descargable, además de novedades técnicas, como iluminación y nubes mejoradas, nuevos ángulos de cámara cinematográficos, texturas de alta resolución, ente otras. El título funciona a 1080p de forma nativa en las consolas PlayStation 4 y Xbox One, y a 4K en PlayStation 4 Pro y Xbox One X.

Por su parte, la versión del videojuego para Nintendo Switch incluye, además del juego original completo y todo el contenido descargable, mejoras como un modo Joy-Con con controles gestuales giroscópicos, vibración HD, nuevos ángulos de cámara amplios y por encima del hombro, y controles táctiles contextuales.

En diciembre llegará L.A. Noire: The VR Case Files, una versión específica para HTC Vive, que ofrece siete de los casos independientes de la historia principal de L.A. Noire, reconstruidos para la realidad virtual.

PUBLICIDAD