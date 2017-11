Black Friday 2017: qué ofertas y descuentos preparan El Corte Inglés, Media Markt, Fnac, Amazon o Zara

Otro engañabobos que se saca de la manga el mercado. Los borregos acuden en manada a su llamada, creando necesidades que no tienen. Oyeee, compraté un Ferrariiii!!! normalmente te constaría 300.000 euros pero te lo dejo en 250.000!!! te ahorras 50.000 euros!!!!



No perdona, no me ahorro una mierda, me gasto 250.000 pavos. Y así con todo.