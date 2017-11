El Día del Soltero como previa del Black Friday: así son las mejores ofertas de este fin de semana

El próximo 24 de noviembre se celebra el Black Friday. Aunque importada de EEUU, el viernes negro es ya una jornada tradicional de descuentos en el que los grandes minoristas como El Corte Inglés, Amazon, Media Markt, PcComponentes o las firmas del grupo Inditex se suman con importantes descuentos de cara a dar inicio a la campaña de ventas navideñas. El Black Friday se adelanta en el automóvil: descuentos para ahorrar hasta 7.000 euros en la compra de su coche

En los últimos años la jornada del Black Friday se ha ido extendiendo en el tiempo a las semanas previas, y es posible encontrar ofertas desde hace días. Tanto es así, que muchos de los descuentos del viernes negro se solapan con otra importante fecha para los minoristas, especialmente asiáticos, pero que también ha llegado a España: el Día del Soltero.

El Single Day (día del soltero), es una popular jornada de descuentos que proviene de China y que se celebra el 11 del 11. El día surgió como el anti San Valentín, para celebrar la soltería, sin embargo su popularidad ha ido creciendo llegando tanto a más países como extendiéndose más días.

Tanto es así, que durante este fin de semana se pueden encontrar ofertas en las principales tiendas de ambas iniciativas:

eBay

El sitio de eCommerce lleva toda la semana ofreciendo rebajas en productos de electrónica, casa y jardín, belleza y deporte y ocio. Entre las ofertas más destacadas se puede encontrar un 13% de descuento en un iPhone 8 Plus; un 14% en packs de PlayStation4; un 23% en el Samsung Galaxy S8 Plus; un 18% en MacBook Air.

Fnac

El minorista francés ha aprovechado este fin de semana para lanzar sus ofertas Fnac Friday con las que rebaja hasta un 20% en productos Mac de Apple, así como un 15% en iPads. También se pueden encontrar rebajas puntuales en modelos de iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, 5S y SE. Asimismo cuenta con otras ofertas como un 25% de descuento en el segundo videojuego (hasta el 19 de noviembre); hasta el 30% en fotografía (hasta el 14 de noviembre) y hasta el 35% en cafeteras (hasta el 15 de noviembre).

El Corte Inglés

Como parte de su estrategia previa al Black Friday, El Corte Inlgés también ha lanzado una serie de promociones que estarán disponibles este fin de semana. Por un lado ha extendido la duración de sus Tecnoprecios hasta el 15 de noviembre, donde hay descuentos en electrónica. Por otro lado, también son los últimos días para comprar moda con los Ocho días de oro (hasta el 12 de noviembre).

K-Tuin

Uno de los distribuidores de Apple autorizado en España también ha aprovechado el Día del Soltero para lanzar una serie de promociones durante este fin de semana. En concreto, ofrece una serie de descuentos que combinan un porcentaje de rebaja directa y otra parte de reembolso en un vale para gastar en MacBook, iPhone, iMac, Apple TV o accesorios.

Worten

La minorista especializada en electrónica celebra el Singles day con once ofertas únicas. En concreto, a través de su web lanzará a las 11:11 am y hasta las 11:11 pm del 11 de noviembre ofertas en dispositivos tecnológicos. Además, explica que también habrá descuentos ene más de 1.000 artículos.

PcComponentes

Además de prepararse para el Black Friday, con un operativo especial que comenzará el lunes 13 de noviembre, la compañía murciana ha explicado que tendrá ofertas especiales del 10 al 12 de noviembre, entre las que se incluyen ordenadores, drones, televisiones, smartphones, discos duros o cámaras de acción.

AliExpress

Para el gigante de la distribución china el Día del Soltero es el más importante del año. Por eso han preparado "millones de ofertas" a través de su división Plaza, que asegura los envíos desde España con marcas originales y que se despachan en un máximo de cinco días.

Entre las ofertas que se podrán encontrar a partir del sábado se encuentran rebajas en bolsos, electrónica, belleza, hogar, móviles, tablets, motor, moda, bricolaje y ocio.

Gearbest

El minorista chino también se suma al Día del Soltero con ofertas en más de 100.000 productos con hasta el 50% de descuento dentro de su promoción La gran oferta.

