Niantic anuncia el desarrollo de Harry Potter: Wizards Unite, un juego de realidad aumentada al estilo de Pokémon Go

10/11/2017 - 12:39

Niantic, empresa creadora de Pokémon Go, ha confirmado el desarrollo de Harry Potter: Wizards Unite, un título de realidad aumentada que llevará al jugador al mundo creado por J.K. Rowling, con un estilo de juego similar al de Pokémon Go.

MADRID, 10 (Portaltic/EP)

Por el momento, Niantic no ha revelado cómo será exactamente la jugabilidad de Harry Potter: Wizards Unite. No obstante, los primeros datos ofrecidos por la compañía norteamericana en su comunicado revelan que este título será parecido a Pokémon GO.

Los jugadores de Harry Potter: Wizards Unite podrán recorrer las calles de sus ciudades para descubrir artefactos, criaturas y personajes emblemáticos de los libros y películas, además de aprender hechizos y formar equipo con otros jugadores para luchar contra enemigos.

"Las entrañables historias de Harry Potter han colmado la imaginación de personas de todo el mundo durante más de 20 años y pronto veremos cómo esa fantasía se plasma en la realidad aumentada", destaca el CEO de Niantic John Hanke en el comunicado.

Harry Potter: Wizards Unite estará desarrollado por Niantic en colaboración con Portkey Games, una nueva marca de Warner Bros. Interactive Entertainment que "estará dedicada a crear videojuegos y experiencias para móviles inspiradas en el mundo mágico de J.K. Rowling".

Niantic no ha revelado una fecha aproximada de lanzamiento para Harry Potter: Wizards Unite. Aún así, la compañía ha avanzado que en 2018 llegará más información sobre este juego.

