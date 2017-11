330 43

Fujitsu muestra en Múnich cómo la co-creación impulsa la transformación de los negocios

8/11/2017 - 10:06

Fujitsu inicia este miércoles Fujitsu Forum 2017 en Múnich (Alemania), el evento europeo al que se espera que acudan más de 12.000 visitantes y donde la compañía mostrará, los días 8 y 9 de noviembre, cómo la co-creación digital está impulsando la transformación de los negocios.

MÚNICH, 8 (Portaltic/EP)

El 46% de las organizaciones ya ven resultados de los proyectos de transformación digital que iniciaron, un dato que recoge el informe de la compañía 'Digital Transformation PACT', sobre el impacto de la transformación digital en el que han participado más de 1.600 empresas a nivel global.

Sin embargo, y según el estudio, el 33% de las compañías consultadas ha cancelado proyectos de transformación digital en los últimos dos años, mientras que una de cada cuatro ha reconocido fallar con sus proyectos de transformación digital, y el 84% asegura que sus clientes esperan de ellas ser más digitales.

El estudio destaca en sus resultados la importancia que adquiere el cliente en el proceso de transformación digital. Las personas se sitúan como uno de los cuatro pilares a la hora de iniciar proyecto, y la brecha digital --la falta de habilidades digitales-- se muestra como uno de los problemas más importantes a los que las compañías deben hacer frente para realizar un proyecto de transformación digital con éxito. El otro gran problema es la ciberseguridad.

"La co-creación es una forma de reducir la brecha digital", como ha apuntado el Corporate Executive Officer, SEVP and Head of Americas and EMEIA de Fujitsu, Duncan Tait, durante la rueda de prensa celebrada en la jornada previa al inicio de Fujitsu Forum 2017. Tait ha explicado que el impulso de los negocios se beneficia de la visión de co-creación digital, que mezcla la experiencia empresarial de los clientes con las tecnologías innovadoras para crear nuevas soluciones a sus desafíos de negocio.

Fujitsu ha mostrado en su gran evento europeo los avances que ha realizado en el último año, con especial énfasis en cuatro áreas clave de negocio: 'cloud', Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), inteligencia artificial y seguridad.

'CLOUD'

La principal oportunidad de mercado en 'cloud' es la TI híbrida. Anticipándose a que más de la mitad de las grandes organizaciones verán la mayoría de sus capacidades TI ofrecidas a través de servicios 'cloud', la multinacional ha agregado nuevas regiones a su Fujitsu Cloud Service K5: Reino Unido, Finlandia, Alemania, España y América del Norte.

Asimismo, también ofrece una nueva capacidad de almacenamiento privado dedicado, que permite la residencia local de datos, incluso para entornos de nube privados virtuales y públicos, un paso clave hacia el cumplimiento de los requisitos normativos, incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea.

INTERNET DE LAS COSAS

En el Internet de las Cosas, Fujitsu proporciona nuevos niveles de inteligencia en la red perimetral, cerca de los mismos sensores. Para que las empresas puedan aprovechar esta oportunidad, la compañía ha presentado una nueva marca llamada Fujitsu Intelliedge, una solución basada en el IoT y la inteligencia artificial para optimizar los procesos de la Industria 4.0.

Esta solución puede tomar decisiones inteligentes en tiempo real en el perímetro, a través del aprendizaje desde la nube, y utiliza el poder de la inteligencia artificial para recopilar, procesar y aprender de los datos de los sensores y conectar todo tipo de información digital de fabricación, desde el diseño hasta producción y mantenimiento.

En lo que se refiere a Internet de las Cosas, la compañía también ha compartido un programa piloto iniciado en la clínica holandesa Sint Maartenskliniek, que permite monitorizar a los pacientes que se están recuperando en sus casas, así como otro programa implantado en el Hospital Slingeland, también en los Países Bajos, que mejora el bienestar de los pacientes y ayuda a reducir los tiempos de cuidado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial abre nuevas formas de interpretar la información que generan las empresas. Como ha expuesto Tait durante la conferencia de prensa, "no hay nada de artificial en la inteligencia artificial". En este sentido, Fujitsu ve un enorme potencial de mercado en la IA y trabaja para que sus clientes consigan, a través de ella, captar nuevas oportunidades de mercado.

En esta área, la compañía ha mostrado su trabajo con Siemens Gamesa. La implantación de la inteligencia artificial en el sistema de control de calidad del fabricante de aerogeneradores reduce el tiempo requerido para las comprobaciones de control de calidad, y puede detectar fallos menores que, de otro modo, serían invisibles para el ojo humano.

SEGURIDAD

La capacidad de las organizaciones para operar en el mundo digital depende de una efectiva ciberseguridad, algo que es crítico para garantizar la entrega de servicios digitales a los clientes y proteger la marca, los ingresos y su confianza. Para estar en la mejor posición de apoyo a sus clientes, Fujitsu ha creado una organización Global Cyber Security y continúa desarrollando servicios de ciberseguridad, que incluyen servicios avanzados como Cyber Threat Intelligence y Cyber Threat Analytics, respaldados por inteligencia artificial y automatización, para ofrecer una mejor protección.

