Samsung concluye su programa de inserción laboral para jóvenes desarrollado en la UPM durante 2017

3/11/2017 - 13:39

La compañía tecnológica Samsung ha realizado la entrega de diplomas a los alumnos que han participado en los cursos Samsung Tech Institute, impartidos en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) durante 2017.

MADRID, 3 (Portaltic/EP)

Dirigidos fundamentalmente a jóvenes en búsqueda activa de empleo de entre 18 y 25 años, tienen como fin facilitar su inserción laboral mediante una formación tecnológica avanzada orientada a las nuevas profesiones digitales y las tecnologías de la información, como ha informado la empresa surcoreana a través de un comunicado.

La formación en estas disciplinas responde a la creciente aparición de profesiones relacionadas con la tecnología y a la demanda de formación en competencias digitales existente en el actual mercado laboral, según Samsung. En este sentido, alrededor del 40% de los alumnos que finalizaron su formación antes del verano de 2017 "ya están trabajando en el sector de las TIC", según ha apuntado la compañía. Durante este año, el programa Samsung Tech Institute ha formado a 260 estudiantes en 15 cursos diferentes durante un total de 1.050 horas.

Según datos del European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) y otros organismos europeos, se espera que el 90% de los puestos de trabajo requieran en un futuro próximo de algún tipo de competencia digital. Para Samsung, estas "son necesarias para poder formar parte de la nueva economía, caracterizada por la digitalización del empleo, y no verse excluidos de ella".

Según estos datos, el 45% de los ciudadanos y el 37% de los trabajadores europeos "tienen habilidades digitales insuficientes". Además, la compañía ha recordado que hay "una estrecha relación" entre esta carencia y el grado de empleabilidad, puesto que un importante porcentaje de las personas que no tienen competencias digitales está desempleado.

La entrega de diplomas tuvo lugar en la ETS de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la UPM. En el acto participaron el director de Comunicación, Relaciones Institucionales y Ciudadanía Corporativa de Samsung España, Francisco Hortigüela, y el vicerrector de Estrategia Académica e Internacionalización de la UPM, José Miguel Atienza Riera, entre otras autoridades académicas. Hortigüela ha destacado durante el evento el "compromiso con la sociedad" de Samsung a través de sus programas de formación, que permiten crear "nuevas oportunidades laborales para los jóvenes".

Los cursos impartidos este 2017 han tratado, entre otros, el desarrollo de aplicaciones en Android, lenguaje HTML5 y CSS3, y videojuegos con Unity 3D y Gear VR, abriendo a los alumnos la posibilidad de realizar varios cursos del programa a modo de itinerarios formativos.

En el programa participan más de 20 profesores de la UPM, mayoritariamente doctores en ingeniería. Las clases se han impartido en las dos aulas Samsung creadas específicamente para su desarrollo en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería Informáticas de la UPM, una de ellas ubicada en el Campus Sur (ETSI Sistemas Informáticos) y otra en el Campus de Montegancedo (ETS de Ingenieros Informáticos).

TRABAJO EN MADRID Y MÁLAGA

Desde que comenzó el proyecto en mayo de 2014, 886 jóvenes se han formado gracias a Samsung Tech Institute en la UPM, con un total de 3.790 horas de formación impartidas. Además, la Universidad de Málaga (UMA) es otro de los centros que participa en el programa de la compañía asiática desde noviembre de 2014. Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social otorgó en 2015 a Sasmung el sello de Emprendimiento y Empleo Joven.

La empresa ha destacado que con Samsung Tech Institute apuesta por la formación en tecnologías de la información y la comunicación, así como por el fomento de las nuevas profesiones digitales, "mejorando las oportunidades laborales de las nuevas generaciones y ofreciendo a las empresas una fuerza laboral con alta cualificación tecnológica". El programa de Ciudadanía Corporativa de Samsung está implantado en 11 países europeos: Hungría, Serbia, España, Portugal, Austria, Rumanía, Lituania, Estonia, República Checa, Grecia y Bulgaria.

