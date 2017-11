Hoy llega a España Furbo, la cámara especial para perros

El dispositivo Furbo también permite enviar galletas o golosinas a distancia

Quien crea que ya lo ha visto todo en asuntos tecnológicos debería frotarse los ojos ante el lanzamiento de Furbo, la cámara para perros que hoy comienza a venderse en España. La compañía Tomofun, fabricante del prodigio, se ha convertido en la sensación en Estados Unidos y Reino Unido y ahora promete hacerlo en el resto del mundo.

Se trata de una cámara, del tamaño de una botella de agua, que permite monitorizar a la mascota en remoto, interactuar con la ayuda de un micrófono así como activar un sistema de juego interactivo que incluye el lanzamiento de galletas a distancia. "A partir de ahora será posible jugar con el perro a distancia, aliviando la preocupación de los dueños de que sus perros se queden solos en casa, algo que afecta a uno de cada dos españoles según un estudio elaborado por la cámara para perros Furbo y realizado a dueños de perros", indican fuentes de Tomofun.

La cofundadora de la compañía, Maggie Cheung, sabe de lo que habla en el testimonio que ha compartido con la prensa: "Como dueña de un perro, puedo afirmar que la cosa más difícil es ver cómo mi mascota se queda triste en casa cuando me marcho a trabajar. Otras soluciones me permitían ver a distancia qué hacía en mi ausencia, pero ninguna me permitía interactuar o mantenerlo ocupado mientras estaba solo".

Las instrucciones son sencillas. Basta con conectar la cámara al Wifi doméstico y descargarse la aplicación móvil para visionar lo que aparece frente a la óptica del dispositivo Furbo, con la posibilidad de compartir las imágenes o vídeo a través de las redes sociales. "Sólo hay que añadir previamente las golosinas o la comida preferida en el dispositivo, después el dueño elije cuándo quiere que se lance al aire y puede ver cómo el perro salta para recuperarlas y comérselas".

Los responsables de la cámara para perros (también compatible con gatos, por ejemplo) recabaron la opinión de más de 5.000 dueños de perros, veterinarios y entrenadores para realizar el diseño de Furbo. Fruto de tanto conocimiento, la "cámara incluye un detector de ladridos para que los dueños puedan saber al momento si su perro se pone nervioso". Además, el dispositivo cuenta con un sonido específico para "provocar una reacción positiva hacia el entrenamiento". Para redondear la jugada, "el producto cuenta también con un sistema luminoso azul y amarillo adaptado a las capacidades visuales de un perro para avisar a la mascota de que su dueño se va a comunicar con él".

La cámara HD del artilugio incluye visión nocturna, con un objetivo gran angular de 160 grados y un zoon digital de cautro aumentos. El sistema de sonido cuenta con un micrófono ultrasensible y audio bidireccional, eficaz para la detección automática de los ladridos y el envío de notificaciones al móvil, tanto iOS como Android. La cámara Furbo se puede adquirir a través de Amazon con un precio promocional de 199 euros, para luego elevarse a 259 euros.

