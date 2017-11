Los futuros de Bitcoin: oportunidad para los pequeños inversores o la gran estafa a lo subprime

Vamos a ver, yo no creo que el bitcoin sea una estafa para nada, quien dice eso no tiene ni idea, pero si que se fervientemente que todo precio debe estar justificado (como justificabas tu una casa de 90 m2 por 250.000 euros en el 2007 ?, pues no se podia justificar solo por decir que la gente los sigo comprado) pues igual para el bitcoin, nadie puede justificarme 6.500 euros o 10.000 euros, por tanto, y lo seguire diciendo, que quienes han ganado mucho dinero han sido los que compraron a 200 dolares o 500 dolares, como los que compraron casas en 1993-2000, pero viendo que nada llega hasta el cielo sin justificacion, pues no se usa proporcionalmente el bitcoin como moneda en el mundo, se usa para especular el precio, entonces quien compre a 6.500 dolares, o a 10.000 dolares, seria como soltar 300.000 euros por una casa en madrid alla por el 2006



Como dice buffet, el bitcoin no genera valor, por tanto no puedo valorarlo y decir si esta barato o caro, y como no lo se, pues mejor no me meto, porque no lo entiendo, no por nada mas, porque NO lo entiendo.



y asi lo dice buffet y asi lo confirmo yo.