Arranca Madrid Gaming Experience con las últimas novedades en el sector de los videojuegos y consolas

27/10/2017 - 16:19

Los visitantes a la feria Madrid Gaming Experience, que se celebra este fin de semana en Ifema (Madrid), tendrán la posibilidad de probar la consola Xbox One X de forma "masiva" y conocer las últimas novedades en videojuegos.

Según ha informado Feria de Madrid, el salón se realizará en un espacio de más de 8.000 metros cuadrados y Microsoft será una de las grandes protagonistas del evento con un área compuesta de 25 puestos de juego en los que el público podrá ponerse a los mandos de la nueva Xbox One X, diez días antes de que salga a la venta en todo el mundo.

Esta consola se presenta como la "más potente que existe", capaz de ofrecer en sus juegos una resolución nativa a 4K sin necesidad de reescalados, y estará disponible para los 'jugones' que acudan a Madrid Gaming Experience.

La feria del videojuego también contará con la consola Nintendo Switch y sus títulos más jugados, como 'Mario + Rabbids Kingdom Battle', además de lo último en Realidad Virtual.

En el salón se podrá conocer el videojuego 'Flat Heroes' en su versión para Nintendo Switch en Madrid Gaming Experience, que cuenta con nuevas mejoras, más contenido y una apartado grafico capaz de enamorar a primera vista.

Basado en las últimas tendencias de diseño gráfico, el videojuego, destaca por un "estilo visual único y minimalista capaz de enganchar a los jugadores más exigentes". Además el publico de MGE podrá probar los nuevos modos cooperativos.

Entre los más de 500 puestos de juego de la zona Game, los asistentes encontrarán "espectaculares arenas tematizadas" de conducción (con sus inmersivos 'playseats' y coches de exposición), deportes, 'fighting' y 'shooters'.

Los amantes del volante y la velocidad podrán poner a prueba su habilidad con títulos como 'Forza Motorsport 7', 'Project Cars 2', 'F1' y Dirt 4, mientras que los aficionados a los "combos imposibles" contarán con videojuegos como 'Injustice 2', 'Marvel vs. Capcom: Infinite y Tekken 7'. También habrá otros títulos de acción como 'Battlefield' y 'Tom Clancy's Rainbow Six Siege'.

Además, GAME dispondrá de 800 metros cuadrados de tienda física con ofertas exclusivas para Madrid Gaming Experience, más de 60.000 regalos en las arenas, sorteos en los que ganar una 'Xbox ONE X' y actividades especiales.

EXPERIENCIAS EN EL EVENTO

Por otro lado, el campeón y el subcampeón de la edición pasada en Gamepolis (Málaga), Giants Only The Brave y ThunderX3 Baskonia, serán los equipos invitados para participar en la competición nacional profesional de League of Legends: ESL Masters. También estará presente Movistar Riders y The G-Lab Penguins tras vencer en las clasificatorias celebradas el pasado 4 de octubre.

Las clasificatorias siguen abiertas en este enlace para todos los equipos que quieran llegar a la fase final de la competición que se celebrará en Madrid Gaming Experience, con 10.000 euros en juego.

Junto a ESL Masters, todos los visitantes podrán disfrutar de la competición internacional de C'S:GO ESL Clash of Nations by Movistar', así como de arenas de juego libre y diferentes actividades en ESL Arena.

Madrid Gaming Experience, dentro del apartado denominado 'Comic-O-Rama!' (el nuevo espacio dedicado a la viñeta) contará con la presencia del Premio Nacional de Ilustración José Ramón Sánchez.

El ilustrador santanderino acudirá en colaboración con la librería especializada Nexus-4 para presentar su espectacular adaptación gráfica de 'Moby Dick' en compañía del propio hijo del artista, el director de cine Daniel Sánchez Arévalo.

El apartado de Madrid Gaming Experience dedicado al videojuego y la informática clásica, denominado zona RetroWorld, duplica sus puestos de juego este año con más de 300 máquinas entre consolas, recreativas y pinball para el disfrute de toda la familia.

Se trata de un espacio de 2.000 metros cuadrados en el que disfrutar de charlas, talleres de Pixel Art, merchandising, y en su zona de museo deleitarnos con una selección única de máquinas de juego y títulos "legendarios" elegidos entre una de las mayores colecciones a nivel mundial, con más de 500 piezas en su haber y "rarezas únicas" en muchos casos.

A su vez, Madrid Gaming Experience acogerá el comienzo de la décima temporada de la Liga Nacional de Robótica, que este año duplica el número de equipos participantes para ofrecer "un mayor espectáculo con sus combates de humanoides".

