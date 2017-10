330 43

Bethesda lanza el juego Wolfenstein II: The New Colossus, con la misión de liberar EEUU de soldados nazis

27/10/2017 - 16:07

El estudio Bethesda Softworks ha anunciado este viernes el lanzamiento del videojuego Wolfenstein II: The New Colossus, desarrollado por MachineGames. El nuevo título de la franquicia de acción está disponible para las videoconsolas Xbox One y PlayStation 4, además de para PC.

MADRID, 27 (Portaltic/EP)

A través de un comunicado, Bethesda ha asegurado que la nueva entrega de la saga "catapulta la acción y el caos" de la franquicia "a nuevas cotas". Wolfenstein II pone a los jugadores en el papel de B.J. 'Terror Billy' Blazkowicz, que es enviado a unos Estados Unidos que se encuentran bajo el control nazi, en una misión para reclutar a los líderes más audaces de la resistencia que queden con vida.

Los jugadores combatirán a los nazis en lugares emblemáticos tales como la pequeña ciudad de Roswell (Nuevo México), una Nueva Orleans en cuarentena y un Manhattan posnuclear. Armados con un arsenal de armamento de ciencia ficción optimizable, que incluye el nuevo Dieselkraftwerk, los jugadores podrán desatar nuevas habilidades para abrirse paso a tiros entre legiones de soldados nazis y über-soldados, en este 'shooter' en primera persona.

El director creativo de MachineGames, Jens Matthies, ha destacado que lo esencial de la franquicia de Wolfenstein "es la intensidad de la acción, el combate y la narración". Con The New Colossus, ha añadido, "hemos llevado mucho más lejos los límites creativos y tenemos muchas ganas de que los jugadores experimenten por fin el siguiente capítulo de este salvaje viaje".

Bethesda ha anunciado la disponibilidad de una edición limitada de coleccionista de Wolfenstein II: The New Colossus que incluye una figura de acción de 30 centímetros a escala 1/6 de B.J. Blazkowicz, acompañada de una caja con estilo de los años 60. La figura viene equipada con cuatro armas, un hacha y una chaqueta de cuero. Esta edición de coleccionista también incluye el juego en una caja metálica y un póster de Blitzmensch de 23 x 35 centímetros.

