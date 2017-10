330 43

La orquestación de servicios, clave para conseguir los beneficios de la tecnología híbrida

23/10/2017 - 12:10

La estrategia de orquestación de servicios es el factor clave para conseguir los beneficios de las infraestructuras de TI híbridas, según desvela el estudio desarrollado por la empresa de investigación Forrester en colaboración con la multinacional Fujitsu.

De acuerdo con el estudio 'Service Orchestration: Increasing The Efficiency Of Hybrid IT', la orquestación de servicios es la llave para desbloquear el verdadero potencial de las complejas infraestructuras de TI híbridas, ha indicado Fujitsu a través de un comunicado. Los resultados de este informe revelan que integrar, gestionar y optimizar con éxito estas tecnologías significa que las empresas "están capacitadas para ofrecer valor real de negocio, y así conseguir una mayor flexibilidad y agilidad".

Para transformar sus organizaciones, las entidades consultadas reconocen la necesidad de tecnologías digitales "flexibles y ágiles", al tiempo que ya están implementando infraestructuras de TI híbridas "cada vez más complejas". Sin embargo, mientras estos entornos aceleran el despliegue de tecnologías digitales, permitiendo a las organizaciones diferenciarse de sus competidores, también traen "nuevas complejidades y desafíos". En concreto, un 44% de las empresas se preocupa por la seguridad y un 43% por la privacidad, mientras un 40% lo hace ante la dificultad de administrar el cumplimiento, uso y costes en múltiples entornos de TI.

Estas complejidades tienen el potencial de superar los beneficios de la digitalización. Sin embargo, las empresas reconocen que todos los sistemas tecnológicos, procesos y diferentes silos de información "deben coordinarse y alinearse con sus objetivos de negocio". Solo entonces pueden lograr la verdadera digitalización que les permite extraer información de los datos y ofrecer valor a los clientes, ha detallado Fujitsu. De hecho, el 69% de los encuestados afirma que el desarrollo de una estrategia integral de TI que es capaz de alinear todas las tecnologías implementadas "es una prioridad crítica y necesaria".

Al coordinar de manera transparente sistemas y servicios de negocio dispares en una estructura de gestión más unificada, una orquestación de servicios efectiva "está en el centro" para lograr los beneficios de la tecnología de las empresas. Según ha detallado la compañía japonesa, el punto de partida "es agregar y coordinar diversas plataformas para aumentar la velocidad, el control y la agilidad". Luego hay que ampliar este enfoque a la gestión de proveedores, el cumplimento de la seguridad y las empresas de la cadena de suministro ofrecerán un entorno realmente eficiente. Los encuestados han reconocido el valor de esta mejor coordinación, y para más del 70% es una prioridad de las más importantes.

La encuesta también ha revelado que las ventajas más importantes de la implementación de una orquestación de servicios fueron la gestión de múltiples aplicaciones y cargas de trabajo, con un 44%. Dos de cada cinco de los encuestados, el 42%, seleccionaron una buena experiencia de usuario, incluyendo vistas predeterminadas, cuadros de mando y la capacidad de supervisar el rendimiento del nivel de servicio, como por ejemplo la disponibilidad, escalado de eventos, alertas, provisiones automáticas y actualizaciones. La facilidad de portar aplicaciones a través de diferentes nubes híbridas se vio como un beneficio en un 40%.

Según el estudio, la oportunidad para las empresas radica en conectar la infraestructura tradicional con nuevos entornos basados en la nube y alinearlos con los objetivos estratégicos del negocio. Los IT Service Orchestration pueden satisfacer esta necesidad, pero la gestión de la orquestación es compleja. El 41% de los encuestados afirma que mantenerse al día con el ritmo del cambio tecnológico es un desafío clave, mientras que uno de cada tres, el 33%, ve problemático encontrar a las personas con las perfectas habilidades. También para casi uno de cada tres, el 32%, el equilibrio entre las diferentes prioridades entre TI y negocio se percibe como un problema.

Como resultado, las empresas están recurriendo a terceros para ayudarles a encontrar el balance adecuado entre agilidad y control. Al seleccionar un socio, el 33% busca experiencia en tecnología tales como entrega 'as a service', movilidad y grandes datos. El 31% busca una integración con los sistemas 'cloud' y 'legacy', mientras que el 28% prefiere un despliegue rápido de soluciones. La capacidad de trabajar con líderes empresariales y de TI fue destacada por más del 27% y el mismo número escogió el servicio al cliente como una prioridad.

Este estudio se llevó a cabo entre responsables de organizaciones de Reino Unido, Alemania, Francia, España, Finlandia, Australia y Estados Unidos.

