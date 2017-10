330 43

Xbox presenta en España la consola Xbox One X en una nueva edición del FanFest

20/10/2017 - 16:18

Microsoft ha inaugurado este viernes en Madrid una nueva edición de FanFest, su evento dirigido para los jugadores de Xbox, donde se podrán probar varios de los títulos de la consola cuyo lanzamiento se espera para finales de año. Además, el evento también ofrece a los asistentes la posibilidad de probar, antes de su llegada al mercado, la nueva versión de la consola, Xbox One X.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

La versión mejorada de Xbox One destaca especialmente por su calidad gráfica más realista, al ofrecer una resolución de 4K nativo con tecnología HDR para los títulos desarrollados en exclusiva por Microsoft, como Forza Motorsport 7 y Super Lucky's Tale. Los juegos de otras compañías no lucirán los 4K nativos en Xbox One X, pero aún así su calidad gráfica también será destacable cuando se jueguen en esta consola.

Xbox One X también incorpora las tecnologías de audio Dolby Atmos y DTS:X para una experiencia de "sonido espacial 3D". De esta forma, el jugador disfruta de una experiencia de audio más inmersiva al recibir el sonido como si estuviese en el centro de la acción. Por otra parte, la nueva consola de Microsoft dispone de un almacenamiento interno de 1 TB y el Motor Scorpio con 6 teraflops y 326 GB/s de ancho de banda de memoria, lo que se traduce en un mayor detalle gráfico y menor tiempo de carga.

FANFEST 2017

Se espera el lanzamiento mundial de Xbox One X para el próximo 7 de noviembre, aunque los 'gamers' pueden pasarse por el FanFest de Madrid para probar con antelación la nueva consola. El evento se celebra desde este viernes día 20 hasta el domingo 22 de octubre, en el Global Sports Innovation Center, situado en el número 90 de la calle Goya en Madrid. Para acudir hay que registrarse en la página web de eventos de Microsoft y elegir el día de asistencia.

La presente edición del FanFest cuenta con 25 Xbox One X preparadas para que los jugadores puedan probar los siguientes títulos en calidad 4K: Forza Motorsport 7, Assasin's Creed Origins, Dragon Ball FighterZ y Tierra Media: Sombras de Guerra.

Xbox también ha instalado un total de 89 equipos, entre Xbox One S y ordenadores, para que los asistentes puedan disfrutar de varios juegos creados por Microsoft y otras desarrolladoras, como Super Lucky's Tale, Cuphead, NBA 2K18, Sonic Forces y PlayerUnknown's Battlegrounds, entre otros.

Pero no solo hay juegos para probar en FanFest. Xbox tiene reservado actividades como charlas con desarrolladores españoles de la industria, clases de 'streaming' y torneos y competiciones de Gears of War 4 y Forza Motorsport 7, así como la posibilidad de crear un mando de Xbox personalizado con el servicio Design Lab.

