El canon digital compensará con creces el daño a los autores

Cuando compras un soporte virgen para hacer copias privadas puedes copiar una peli o puedes copiar datos propios.



Por eso de exisitir ese canon deberia ir incluido en los soportes originales como si fueran el iva y no sobre los virgenes.



Aun asi seria discriminatorio porque no todo el que compra un blueray le va a hacer copia privada.



El canon es una subvencion encubierta que deberia ser eliminada.Si no existiera canon no existirian entidades de gestion o estas tendrian que cambiar radicalmente.