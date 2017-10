330 43

Madrid acogerá AIshow, la 1ª feria de IA en España, para profundizar en sus potencialidades sociales y empresariales

17/10/2017 - 12:01

Madrid acogerá AIshow, la primera feria centrada en Inteligencia Artificial en España, que se celebrará los días 25 y 26 de octubre en Ifema, con el objetivo de profundizar en las potencialidades sociales y empresariales de esta tecnología.

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Máquinas que analizan cantidades ingentes de datos (Big Data), controlan los aparatos en el hogar o que incluso pueden detectar las emociones humanas. La Inteligencia Artificial se ha convertido en el centro de atención de la sociedad y, como apuntan desde la organización de AIshow, se espera que tenga un impacto económico sobre el PIB global de 15,7 billones de dólares en 2030.

El evento, como exponen los organizadores en un comunicado, será de interés tanto para los perfiles más técnicos como para aquellos perfiles de gestión interesados en conocer cómo la Inteligencia Artificial puede beneficiar los procesos y estrategias de marketing de sus empresas.

AIshow contará con la participación de los mayores expertos de Inteligencia Artificial del momento, con ciclo de conferencias y exposiciones centradas en 'Machine Learning', 'Legal Tech', 'Machine Vision', Procesamiento de Lenguajes Naturales (PLN), Robótica, Ciberseguridad y 'Cognitive Computing' y su aplicación en sectores tan diversos como el médico, el financiero, el turístico o el educativo.

Entre los ponentes más destacados se encuentran Francesco Ferro, CEO de Pal Robotics; Cristina Magdalena, Head of Innovation en Fujitsu; y Nuria Oliver, Director of Research in Data Science en Vodafone.

Esta primera edición de AIshow, apuntan desde la organización, contará con una importante representación de mujeres con perfiles muy destacados en el área de la Inteligencia Artificial. Nombres como el de Cristina Aranda, CMO en Intelygenz & AI Evangelist of Terminus 7 o Asunción Gómez, Vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM, entre otras, se unen a las ya citadas Cristina Magdalena y Nuria Oliver.

Compañías como Artificial Solutions, Accenture, Vodafone, Nvidia, Telefónica, Robotrónica, Ericsson, Capgemini, Terminus 7, Accurate Quant, Commons.fm, Casual Robots y Ashurst también formarán parte de los debates y presentaciones.

PUBLICIDAD