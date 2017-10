El WiFi ya no es seguro: logran romper el sistema de protección WPA2

#4 Da la casualidad que de lo que está opinando no tiene ni idea. El propio concepto de obsolescencia programada carece de sentido en ese ámbito ya que, precisamente, lo que se ve afectado, el software, está en constante evolución, cada día se sacan cientos de modificaciones para impedir precisamente que quede obsoleto.



Y en cuanto a lo de 'sacar el wpa3 para vender', en el propio artículo, si no conoces cómo funciona el tema ni de lo que se habla, especifica que NO ES UN PROBLEMA DE TUS DISPOSITIVOS sino de un problema de software y que HA DE SER SOLUCIONADO por las empresas. Es como si tiene un billete en mal estado y va al banco y le dan otro billete nuevo, no puede haber costo por el cambio.



No menosprecio a la persona, critico que se comente sin tener ni idea del tema.