Uber apela la decisión de Londres para poder seguir operando en la ciudad

Uber ha presentado esta mañana la documentación necesaria para apelar la decisión tomada por el regulador de transporte de Londres que, el pasado septiembre, determinó la no renovación de su licencia de transporte en la ciudad.

El organismo anunció la decisión argumentando que Uber "no es apto y adecuado para para poseer la licencia de operador de alquiler privado. (...) [Uber] demuestra la falta de responsabilidad de la corporación en relación con una serie de cuestiones que tienen implicaciones potenciales para la seguridad pública".

La apelación de la compañía llega al límite del plazo de 21 días que tenía para presentar su protesta formal contra la decisión de la institución londinense. Según explica un representante de la compañía a Financial Times, aunque Uber no está de acuerdo con la decisión, pretende "seguir discutiendo constructivamente con Transport of London (TFL)".

El recurso ha sido el último día para exprimir al máximo el periodo en el que Uber todavía puede operar en Londres, hasta que la decisión sea irrevocable. Tras el recurso de la compañía, se espera que la apelación sea escuchada por TFL el 11 de diciembre.

La retirada de licencias a Uber en la ciudad supondría el fin a una forma de transporte que durante los últimos años ha cuajado en la capital gracias a sus más de 40.000 conductores y 3,5 millones de clientes.

Sin embargo, la retirada de la licencia de Uber se debe a que Transport of London entiende que la compañía no está cumpliendo con la regulación de la actividad que afecta tanto a vehículos privados con conductor como al resto del servicio de taxi.

