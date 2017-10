Apple ya tiene su primera serie: se alía con Steven Spielberg para relanzar 'Amazing Stories'

Apple está dando pasos de gigante para establecerse como referencia del entretenimiento audiovisual. Ahora, la compañía tecnológica ha llegado a un acuerdo con Amblin, compañía dirigida por Steven Spielberg, para producir la nueva versión de Cuentos asombrosos.(Amazing Stories)

Cuentos asombrosos fue una exitosa serie de televisión que el propio Spielberg realizó para la NBC entre 1985 y 1987. Ahora, se realizará una nueva versión del proyecto de la mano de Apple y NBCUniversal, que se estrenará el próximo año.

El compromiso de ambas compañías es que la serie cuente con 10 capítulos y que la inversión para llevarla a cabo implique cinco millones de dólares mínimo por capítulo, según ha explicado The Wall Street Journal.

"Es maravilloso reunirse con colegas como Zack [Van Amburg] y Jamie [Erlicht] en sus nuevos puestos en Apple", explica Jennifer Salke, presidente de NBC Entertainment, quien apunta que "nos encanta estar a la vanguardia de la inversión de Apple en la programación guionizada y no podemos pensar en una propiedad mejor que la amada franquicia de Amazing Stories de Spielberg con el genio de Bryan Fuller a la cabeza".

Y es que la nueva división de series y vídeos de Apple está liderada por Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, responsables en la última década de éxitos de televisión como Breaking Bad, Better Call Saul, The Crown o Rescue Me.

El paso de Apple con esta inversión es crear su propia plataforma de contenido del mismo modo que ha comenzado a hacerlo a través de una serie de programas en Apple Music. Sin embargo, la ambición de la tecnológica está en llegar mucho más lejos.

El pasado mes de agosto se conocía que el gigante tecnológico está dispuesto a invertir 1.000 millones de dólares en películas y series durante el próximo año, lo que, entre otras cosas, permite que esté en las quinielas para hacerse con los derechos de grandes franquicias como James Bond.

