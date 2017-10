330 43

El centro de realidad virtual Zero Latency, finalista en los premios especializados VR Awards 2017

10/10/2017 - 15:46

El centro de realidad virtual Zero Latency, gestionado en Madrid por la compañía española Climbing Planet, ha sido terminado finalista en los premios especializados VR Awards 2017. Este espacio ha sido reconocido en las categorías de compañía más innovadora del año y mejor entretenimiento de realidad virtual fuera del hogar.

MADRID, 10 (Portaltic/EP)

Zero Latency ha recibido el reconocimiento de la industria de la realidad virtual al quedar finalista en el premio a la compañía más innovadora del año en los premios VR Awards 2017, cuya ceremonia de entrega se ha celebrado este lunes en Londres (Reino Unidos). La compañía ha manifestado a través de un comunicado que este reconocimiento "pone en relieve" el trabajo que está haciendo "para acercar la experiencia de la realidad virtual a todos los públicos". Zero Latency también se ha situado como finalista en el premio al mejor entretenimiento de realidad virtual fuera del hogar.

El centro de realidad virtual ha asegurado que las próximas aperturas en Lisboa (Portugal) --también gestionado por la española Climbing Planet--, Dublín (Irlanda) y Londres contribuirán a posicionarla "como un referente" en futuras ediciones de estos galardones. Así, el director de Climbing Planet, Carles Comas, ha considerado "un auténtico honor" este reconocimiento como finalista en los VR Awards y ha afirmado que el "éxito" del centro en Madrid es un reflejo del "esfuerzo y trabajo" de la compañía, que prevé repetir en Lisboa.

Entregados en Reino Unido, los VR Awards son los premios más prestigiosos de la industria de la realidad virtual. Un jurado de 38 expertos de compañías como AMD, VR Scout, Deloitte Digital, Seeker, IBM, The Virtual Report, Unity Techonologies o BBC, entre otros, reconocen cada año los mejores estudios, creaciones y empresas del sector. Zero Latency ha sido finalista en dos categorías que proclamaron vencedores a G'Audio Lab, como empresa más innovadora del año, y a Ghostbusters: Dimension by The VOID, como mejor entretenimiento fuera del hogar.

