330 43

Fujitsu presenta Digital Workplace Services, su nuevo servicio para completar la transformación digital de las empresas

10/10/2017 - 14:42

La compañía tecnológica Fujitsu ha presentado este martes Digital Workplace Services, su nuevo porfolio compuesto por varias soluciones y espacios de trabajo digitales. El principal objetivo de la firma japonesa con esta oferta es complementar la transformación digital en sus empresas clientes.

MADRID, 10 (Portaltic/EP)

"La transformación digital ya ha sucedido, es algo del pasado", ha destacado Antonio Díaz, director de Preventas Digital Workplace de Fujitsu, en el acto de presentación de Digital Workplace Service, celebrado este martes en Madrid. Díaz ha añadido que "los puestos de trabajo deben transformarse si no lo han hecho ya", porque si no, "corren el riesgo de que una empresa nativa digital les quite el puesto".

Y es que "el 40% de los ejecutivos españoles afirman que sus negocios no existirán de la forma actual en 2021", según los datos ofrecidos por el directivo. En este sentido, ha admitido que "España va un poco por detrás de países como Estados Unidos o Alemania en la transformación digital", aunque esto puede cambiar, ya que el "el 80% de las empresas españolas busca transformarse".

TRES NUEVOS CAMBIOS DIGITALES

Para adelantarse a este cambio en el mundo empresarial, la compañía japonesa ha diseñado tres servicios digitales relacionados con la gestión del puesto de trabajo: Social Command Center, Intelligent Engineering y Workplace Anywhere. Con Social Command Center, Fujitsu pretende dar un servicio automatizado al empleado, sin importar dónde está o qué dispositivo está utilizando. Este sistema utiliza tecnología de Agente Virtual, que permite al programa reconocer qué empleado accede al servicio a través del reconocimiento de voz, y de esta forma es capaz de proporcionarle los accesos que le han sido autorizados.

Workplace Anywhere pretende mejorar la productividad de los trabajadores de las empresas clientes de Fujitsu. Para ello, este sistema ofrece a los empleados una plataforma de trabajo libre con la posibilidad de conectarse desde cualquier parte y personalizar su entorno laboral. Esto es posible gracias a las soluciones de gestión diseñadas por Fujitsu tanto para dispositivos móviles como para escritorio.

Por último, Intelligent Engineering es la nueva respuesta de Fujitsu ante los posibles problemas que puedan surgir en los dispositivos y servicios adquiridos por las empresas clientes. Con estos servicios de campo, la compañía ha asegurado que no solo es capaz de arreglar los problemas para estos clientes, sino que este sistema también puede anticiparse a estos errores e incluso corregirlos sin que el cliente lo tenga que notificar. Esto es posible gracias a la analítica de datos y a la automatización de los sistemas, según ha explicado Antonio Díaz.

El objetivo de Fujitsu con estos nuevos servicios es que la gran mayoría de las empresas hayan completado su transformación digital entre el periodo de 2020 a 2025, aunque "estas transformaciones cambian dependiendo de cada empresa", ha aclarado Díaz.

PUBLICIDAD