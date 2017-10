330 43

SingStar Celebration llegará a PlayStation 4 con 30 éxitos musicales y convirtiendo al 'smartphone' en un micrófono

5/10/2017 - 16:18

Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) ha anunciado el lanzamiento del videojuego musical SingStar Celebration el próximo 22 de noviembre, en exclusiva para la consola PlayStation 4. Este título pasará a formar parte del catálogo de juegos PlayLink de esta plataforma.

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

En SingStar Celebration, los jugadores podrán competir por ser la próxima superestrella de la canción, ha explicado Sony Interactive Entertainment Europe en un comunicado. En esta nueva entrega, los usuarios podrán convertir sus 'smartphones' en micrófonos con la aplicación gratuita SingStar Mic, disponible en la App Store y Google Play. Esta 'app' también permitirá a los jugadores crear sus propias listas de reproducción mientras juegan sin tener que dejar de cantar, eligiendo el tema que interpretarán a continuación.

SingStar Celebration incluye un repertorio de 30 éxitos nacionales e internacionales, entre los que se incluyen canciones como 'Stitches', de Shawn Mendez; 'All About That Bass', de Megan Trainor; 'La Gozadera', de Gente de Zona y Marc Anthony; 'Ave María', de David Bisbal, o 'Corazón Partío', de Alejandro Sanz. Esta lista se puede ampliar con las canciones disponibles en SingStore, una tienda 'online' que incluye cientos de canciones de artistas nacionales e internacionales de diversos géneros.

Los usuarios también tendrán la opción de compartir sus mejores actuaciones a través de PlayStation Camera, que ofrece la posibilidad de subir fotos y vídeos a las redes sociales o a la página web de SingStar. Además, este juego permite participar a hasta ocho personas en sus modos Fiesta y Minijuegos.

NUEVO MIEMBRO DEL CATÁLOGO DE PLAYLINK

Este título se suma al catálogo de videojuegos Playlink de PlayStation, que permite utilizar dispositivos como 'smartphones' o tabletas como mandos de una PlayStation 4 conectada a un televisor a través de una aplicación móvil. La compañía japonesa ha afirmado que esta apuesta está enfocada a "jugar en reunión y sobre todo pasar un buen rato en compañía".

Además de SingStar Celebration, esta categoría incluye otros títulos de la consola de Sony como Has Sido Tú, Saber Es Poder, Intenciones Ocultas o Frantics.

SingStar Celebration estará disponible para PlayStation 4 a partir del próximo 22 de noviembre, en formato físico y digital en PlayStation Store, a un precio de 19,99 euros.

