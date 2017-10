330 43

The Evil Within 2 estará disponible el 13 de octubre para PS4, Xbox One y PC

2/10/2017 - 16:16

The Evil Within 2, la segunda entrega del título de terror en tercera persona creado por Shinji Mikami llegará al mercado el próximo 13 de octubre, y estará disponible para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC.

MADRID, 2 (Portaltic/EP)

El nuevo título sitúa al jugador tres años después de los acontecimientos ocurridos en el primero The Evil Within. Sebastián Castellanos se encuentra con su antigua compañera Juli Kidman, quien le alerta de que su hija Lily sigue viva y está siendo retenida por Mobius, que ha convertido su cerebro en el 'Núcleo' de su nuevo sistema STEM.

The Evil Within 2 es un juego de acción y horror en tercera persona, que se desarrolla en varios entornos. Algunos de ellos recuerdan el horror claustrofóbico del primer juego y otros son áreas más grandes que darán libertad a los jugadores para que se acerquen como prefieran a este mundo de pesadilla.

El juego de Bethesda desarrollado por Tango Gameworks llegará a las tiendas el próximo 13 de octubre, y estará disponible para PS4, Xbox One y PC.

