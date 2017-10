Aumenta la sofisticación en las 'apps' de ligar: Hinge ofrece un servicio de 'celestinas'

Hinge lanza una herramienta para que pueda emparejar a sus conocidos

Parece que no podía inventarse ya nada nuevo en el mundo del ligoteo 'on line'. Webs para personas que buscan relaciones serias, apps gratis, de pago, para gente que se cruza por la calle, personas que no buscan más que atracción hacia una foto...

Con Tinder en la cresta de la ola y su sistema de me gusta-no me gusta como adalid de la simplificación de la dinámica de estas aplicaciones, algunos proyectos han apostado por ofrecer una resistencia haciendo más sofisticado -humanizado- su funcionamiento.

Es el caso de Hinge, un programa de citas que en EEUU compite directamente con Tinder y que ha lanzado ahora un nuevo servicio que complica un poco más el asunto -o quizá, facilita encontrar el amor sin basarse únicamente en una imagen barnizada con photoshop-. ¿Recuerdan el personaje de Emma, de la célebre novela homónima de Jane Austen? Pues la cosa va por estos derroteros, el del arte de la Celestina, pero esperemos que con más éxito. Hinge Matchmaker es una modalidad de la app que permite que otros usuarios de Hinge hagan de 'celestinos' y propongan emparejamientos entre personas a las que conocen. El funcionamiento se basa en permitir el acceso de este programa a la lista de amigos Facebook del usuario en cuestión que también tengan perfil en Hinge. A partir de ahí, el Matchmaker mostrará al azar fotos de estos perfiles solteros y el usuario tendrá el poder de jugar a hacer de 'celestino' y poner en conexión a dos personas que considere idóneas. Que peguen, vaya.

"Queremos ayudar a nuestros usuarios a encontrar conexiones significativas y Hinge Matchmaker es una manera más de cumplir esa promesa", ha defendido Justin McLeod, fundador y CEO de Hinge. McLeod argumenta que, a menudo, los amigos conocen mejor que uno quién es "su tipo", así que este servicio les concedería el poder y capacidad de encontrar a esa persona afín. "La gente juega a emparejar a sus conocidos en el mundo real constantemente, pero no existía manera de hacerlo en el mundo virtual, hasta ahora", ha explicado.

No es sólo la aplicación la que muestra perfiles al azar de solteros susceptibles de ser emparejados, sino que el propio usuario puede tomar la iniciativa de realizar esa conexión entre dos de sus conocidos a los que considera perfectos el uno para el otro. ¿Salió escaldado la última vez que fue a una cita a ciegas por la insistencia de un amigo? Bueno, siempre se puede probar otra vez.

Hinge ha adoptado una estrategia muy crítica con el sistema de apps de ligar rivales como Tinder, que simplifican la elección de una persona a fotos que se van deslizando hacia un lado u otro, a las que contempla casi como videojuegos. "Escapa de los juegos. Encuentra algo real" es el lema de un producto destinado a personas cansadas de la superficialidad de otras aplicaciones de citas.

