La Guardia Civil clausura la web de ANC en su actuación como policía judicial contra 144 páginas

Rajoy se la juga, amb aquests dos viatges, després de les declaracions de la portaveu de la Casa Blanca ahir que reafirmava la posició expressada per la secretària d’Estat nord-americana, Heather Nauert, que va dir que els EUA treballarien amb l’entitat que sortís del referèndum de l’1 d’octubre; i del president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, que va dir que respectarien el resultat del referèndum. Els pronunciaments de la comunitat internacional han estat clarament de condemna de l’ofensiva repressiva de l’estat espanyol contra el referèndum de Catalunya i, si Rajoy no obté declaracions contundents a favor de la seva política i contra l’1 d’octubre, serà un cop demolidor per a Espanya, pocs dies abans del referèndum.