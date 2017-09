330 43

El canon digital recauda entre siete y diez veces más que el daño que causa la copia privada en España

22/09/2017 - 15:03

La recaudación total que consigue el Gobierno español por el canon digital --la tasa que se cobra a los fabricantes por cada dispositivo para compensar a los autores-- es entre siete y diez veces mayor que el daño económico que causa la copia privada, que se estima en 7,3 millones de euros al año, como se desprende de un estudio elaborado por las asociaciones de productores tecnológicos Digital Europe y Eurimag, y la asesoría Mazars.

En los últimos 12 meses, el daño económico causado en España por la copia privada --es decir, las copias de contenido con derechos de autor realizadas por los propios usuarios con fines privados-- fue de 7,3 millones de euros, según los datos del estudio. Sin embargo, de acuerdo con el volumen previsto de ventas de dispositivos, la recaudación anual en este concepto superará los 72 millones de euros, cifra que bajará a los 50 millones si se tienen en cuenta las posibles exenciones de compensación por parte de los usuarios empresariales y la Administración pública.

El estudio se ha llevado a cabo a través de una encuesta realizada entre 3.000 españoles de entre 14 y 80 años, a los que se les preguntó sobre si habían realizado copias para uso privado de contenidos protegidos con derechos de autor, en concreto música, contenidos audiovisuales y libros o revistas.

Separando los datos obtenidos en la investigación, el impacto de la copia privada en el último año ha sido de 700.000 euros para industria musical, de 3,9 millones de euros en el sector audiovisual y más de 2,7 millones en la industria editorial de libros y revistas.

SOLO EL 1,6% HA REALIZADO COPIAS PRIVADAS DE MÚSICA

El estudio también se ha ocupado de arrojar luz sobre qué porcentaje de usuarios han llevado a cabo alguna copia en el último año. Los datos resultantes han mostrado que solo el 1,6% de los españoles llevó a cabo una copia privada de contenidos musicales con derechos, un total de 48 casos entre 3.000 personas. El 1,4% de estas copias tuvieron lugar en CD, mientras que el 0,6% se produjeron en formato DVD.

Por cuanto respecta a los contenidos audiovisuales, solo el 0,9% de los encuestados confesó haber realizado copias de películas, series o documentales, mientras que las copias de libros o de otras publicaciones asimiladas ascienden hasta el 2,3% de los participantes.

Los datos de usuarios que efectuaron alguna copia ascienden si se tienen en cuenta las grabaciones procedentes de la televisión o la radio. Un 4% del total confesó haber grabado música de la televisión en el último año, y un 0,9% hizo lo propio desde la radio, mientras que el 15,9% grabó una película o una serie de la televisión.

En el estudio también se preguntó a los usuarios si habrían comprado los contenidos de no haber tenido la posibilidad de copiarlos. Sólo un 0,69% reconoció que lo habría comprado en el caso de la música, un porcentaje que desciende hasta el 0,55% en películas y series y aumenta al 1,61% con los libros.

Los autores de la encuesta han apreciado también "una tendencia descendente en el perjuicio de la copia desde el año 2012", como ha afirmado Jesús Rosales, director de Mazars, en la presentación del estudio que ha tenido lugar este viernes en Madrid. Este daño ha pasado de 18,8 millones de euros en 2012 a los 7,3 millones de este último año, según la consultora.

Miembros de la industria han manifestado su desacuerdo con el actual canon digital, implantado por el Gobierno el pasado mes de julio, y que recauda dinero directamente por cada producto vendido. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, que tumbó la ley implantada por el PSOE en 2008, reculó tras haber instaurado un sistema de ayudas directas a los autores por parte de la Administración, volviendo a un sistema actual en el que se pagan 8 céntimos por disco vendido, 1,10 euros por móvil y hasta 5,25 euros por cada impresora.

Los bajos datos de copia privada recogidos en el estudio de Digital Europe se explican por el concepto de copia privada existente en España. Los requisitos para que se considere como tal a una copia privada son tres: que se realice en el ámbito privado, que proceda de una fuente lícita (no se incluye el 'peer to peer') y que no se distribuya ni haya uso colectivo, según ha explicado Javier Ramírez, vicepresidente de HP, en el evento.

