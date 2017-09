330 43

Honor 9 y el fotógrafo Marco Rubio lideran un taller para enseñar a tomar buenas imágenes nocturnas con el smartphone

20/09/2017 - 11:31

La utilización de un trípode, el ajuste del tiempo de exposición o el uso del flash solo cuando es necesario son algunas de las estrategias para la toma de imágenes por la noche con el 'smartphone' que recomienda seguir el especialista en fotografía nocturna Mario Rubio, en un taller organizado por la compañía Honor en Madrid.

MADRID, 20 (Portaltic/EP)

La fotografía se ha convertido en una de las principales formas de comunicación en el día a día, pero no siempre es fácil capturar el momento, sobre todo si la luz no acompaña o es de noche. En estos casos, la técnica puede ser compleja, lo que puede hacer que muchas fotografías nocturnas no transmitan lo que su autor está viendo en realidad con sus ojos, como ha explicado la filial de Huawei a través de un comunicado.

Honor, que lanzó el pasado mes de junio su 'smartphone' Honor 9, ha reivindicado las funciones específicas para la fotografía nocturna de las que dispone este dispositivo. Modos como 'Estela de luz', 'Aguas suaves', 'Estela de estrellas' o 'Grafiti de luz' ofrecen al usuario la posibilidad de resaltar nuevos aspectos estéticos de sus fotos en condiciones de baja luminosidad.

Este terminal presenta una tecnología de cámara de doble lente que le permite ofrecer capacidades de disparo de poca luz de hasta un 200% más de brillo que las anteriores generaciones de cámaras, gracias a un sistema especial de selección de píxeles. Su lente monocromática de 20 megapíxeles y su segunda lente de 12 megapíxeles RGB con 'zoom' híbrido operan de forma conjunta: la primera captura una imagen en blanco y negro con una gran profundidad de detalle, mientras la segunda reproduce los colores de forma viva y fiel; el 'software' del terminal se encarga de unir ambas tomas.

Con la intención de dar a conocer estas nuevas funciones y divulgar las técnicas de la fotografía nocturna, Honor ha celebrado este martes en Madrid un taller donde los participantes han podido tomar sus propias imágenes con Honor 9 y bajo las indicaciones del fotógrafo especializado en fotografía nocturna y 'light painting', autor del libro 'El Fotógrafo en la Noche' y embajador de este 'smartphone', Mario Rubio.

Rubio ha compartido diez claves básicas para sacarle el máximo partido a la baja luminosidad, y con ellas llegar a dominar la fotografía nocturna.

Lo principal, según ha explicado Rubio, es no abusar del flash. El usuario tiene que utilizarlo solo cuando realmente se necesita. Si ilumina con flash un paisaje nocturno, serán solo los dos primeros metros lo que saldrá iluminado, dejando el resto de la escena oscura. En estas ocasiones, es recomendable usar una fuente de luz extra, como un flash externo, una linterna o incluso la propia luz de otro móvil.

Para que las fotos salgan nítidas y enfocadas, el usuario tiene que enfocar con el dedo, es decir, pulsar la pantalla para enfocar, mejor que el disparador. Así, se asegurará de que tiene lo más importante de la escena perfectamente en foco.

No hay que olvidar la estabilización. Es habitual necesitar un apoyo, trípode o similar para que las fotos nocturnas no salgan movidas. Tener un buen punto de apoyo, como ha apuntado Rubio, puede marcar la diferencia.

Prestar atención al diafragma. La fotografía nocturna exige usar dispositivos que permitan tener una gran apertura de diafragma. Así, al usuario no se le escapará ningún detalle por muy baja luminosidad que haya en su escena. En ese sentido, Honor 9 cuenta con una apertura de diafragma desde f/0,95 hasta f/16 minutos. Con su modo nocturno, el teléfono selecciona automáticamente el tiempo de exposición que necesita.

En ausencia de luz, las fotos tardan más en 'cocinarse' que a plena luz del día. Por este motivo, ajustar el tiempo de exposición --o tiempo que el obturador está abierto-- para capturar la toma perfecta es fundamental. En ciudad, aunque sea de noche, el tiempo de exposición necesario no suele ir más allá de cinco o diez segundos; sin embargo, en el campo, sin luz, se pueden necesitar hasta varios minutos. El modo nocturno de Honor 9 también hace que el 'smartphone' seleccione automáticamente el tiempo de exposición que necesita.

Cuando el usuario se encuentre en lugares con mucho movimiento de personas, coches, letreros luminosos... debe usar una exposición prolongada para captar ese bullicio nocturno. Por el contrario, si la foto es estática, con un tiempo de exposición bajo será suficiente, como ha matizado el fotógrafo.

El usuario tiene que 'congelar' el movimiento de personas. Usar una velocidad de obturación lo suficientemente rápida --exposición corta-- para que sus retratos nocturnos trasmitan la emoción del momento. no obstante, si la velocidad es muy rápida, quizás corra el riesgo de que la fotografía quede oscura.

Personalizar el balance de blancos, pues cada situación tiene un color distinto y, por lo tanto, si el usuario elige la temperatura de color que quieres en cada foto, esta tendrá mejor aspecto.

Ante la duda de si usar un enfoque simple o continuo, el fotógrafo ha aconsejado que si el usuario hace un selfies o fotografía a monumentos o sujetos estáticos, deberá usar un método de enfoque simple. Sin embargo, si fotografía movimiento, tendrá que usar el método de enfoque continuo.

Por último, la clave de todo se encuentra en practicar, practicar y practicar. La fotografía nocturna es exigente y practica día a día y hará que el usuario note la diferencia.

PUBLICIDAD